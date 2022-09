Osoby spod tego znaku to agresywni manipulanci. Astrologowie przestrzegają

Osoby urodzone w tym terminie często sieją postrach i sprawiają, że inni nie czują się przy nich komfortowo i bezpiecznie

Ponadto osoby spod tego znaku zodiaku narażone są często na problemy emocjonalne, są naładowane negatywną energią, potrafią być agresywne i mają tendencje do manipulowania innymi

Sprawdź, który znak zodiaku uchodzi za najstraszniejszy

Najstraszniejszy znak zodiaku? Eksperci nie mają co to tego wątpliwości

Każdy z dwunastu znaków zodiaki w horoskopie ma swoje dobre i złe cechy. Całokształt składa się na osobowości poszczególnych znaków, wpływają na podejmowane decyzje, przebieg wielu wydarzeń, które czekają nas w przyszłości oraz na to, jak jesteśmy postrzegani przez innych. Niektóre znaki zodiaku są wyjątkowo przyjazne i łagodne, a inne to prawdziwe demony w ludzkiej skórze. Ich wady potrafią sprawić, że uprzykrzają życie sobie i innym. Osoby urodzone w tych znakach zodiaku stają się mistrzami intryg i kłamstw. Specjaliści od astrologii nie mają co to tego wątpliwości - jeden z dwunastu znaków zodiaków jest szczególnie nieprzyjemny. Jest naładowany cechami, które mogą budzi lęk u innych. Chodzi o Ryby.

Najstraszniejszy znak zodiaku - Ryby

Według horoskopu, znak zodiaku Ryby znajdują się pod opieką boga mórz, czyli Neptuna. Osoby urodzone między 10 lutym a 20 marca potrafią być emocjonalne, wybuchowe i wyjątkowo nieobliczalne, a do tego tajemnicze. Nigdy nie wiadomo, co tak naprawdę myślą, swoje uczucia skrywają w sobie, na zewnątrz świetnie udają, a w środku chowają różne emocje. Często tracą nad sobą kontrolę, bywają wybuchowe i wtedy lepiej ich unikać. Lubią odgrywać rolę ofiary i manipulować otoczeniem. Ponadto wzbudzają litości i współczucie, ich bliscy niekiedy czują się niekomfortowo i lękają się ich reakcji.

Żeby nie było aż tak pesymistycznie, trzeba też zaznaczyć, że ryby mają również swoje pozytywne cechy. Bardzo przywiązuje się do swoich bliskich i są w stanie wiele dla nich wiele poświęcić. Ryby są rodzinne, troszczą się o bliskie osoby. Mimo swojego specyficznego charaktery potrafią bezgranicznie kochać, są lojalne i wierne.

