Częste jedzenie jajek zalecane dla zdrowia

Jajka są składnikiem diety zalecanym przez różne organizacje zajmujące się zdrowiem. Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że zdrowy człowiek może zjadać nawet 10 jajek w tygodniu.

Natomiast amerykańskie stowarzyszenie zajmujące się zdrowiem serca zaleca spożywanie 1 - 2 jaj dziennie. Podobnego zdania są naukowcy z Pekinu, którzy w 2018 roku ogłosili wyniki badań przeprowadzonych na grupie pół miliona osób. Wykazały one, że choć jajka zawierają dużo cholesterolu (dlatego nie są zalecane osobom borykającym się z wysokim cholesterolem LDL) to u osób spożywających średnio jedno jajko dziennie ryzyko wystąpienia chorób serca i udaru jest mniejsze niż u ludzi stroniących od jaj.

Jajka są bogatym źródłem pełnowartościowego, łatwo przyswajalnego białka. Ten produkt spożywczy zawiera też witaminy: A, E, D, K oraz B2, B9, B12 i B5 oraz minerały: fosfor, potas, wapń, żelazo, cynk, magnez, selen i jod. Mimo tak wielu dobry dla zdrowia składników, są jednak jajka, które mogą nam szkodzić - to te, które świeżość mają już dawno za sobą.



Stare jajko - czym grozi jego zjedzenie?

Nieświeżym jajkiem można się bardzo poważnie zatruć, objawy najczęściej występujące to:

bóle brzucha na wysokości żołądka,

bóle głowy,

wymioty,

biegunka,

bóle mięśni,

wzdęcia,

odbijanie,

nudności,

dreszcze,

gorączka.

Jak długo trwa zatrucie pokarmowe? Takie stare jajko może sprawić, że będziemy cierpieć i borykać się z przykrymi dolegliwościami od trzech dni nawet do tygodnia, dlatego warto sprawdzać, czy jaja, które zamierzamy zjeść są świeże.



Jak sprawdzić czy jajko jest świeże?

Jak sprawdzić czy jajko jest świeże? Aby uniknąć przykrych konsekwencji zatrucia nieświeżym jajkiem wystarczy obserwować jak zachowuje się ono po wrzuceniu do wody. Jeśli gotujemy jajko, a ono zamiast opaść na dno - wypływa na powierzchnię, to znak, że lepiej go nie konsumować.



Nie wszystkie jajka gotujemy, dlatego jeśli nie jesteśmy pewni ich świeżość przed zrobieniem z nich jajecznicy czy omletu możemy wrzucić je do garnka z zimną wodą. Już po chwili w prosty sposób przekonamy się czy możemy je bezpiecznie spożyć.



