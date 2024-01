Zmiany w sprzedaży napojów energetycznych

Życie i styl Kolejki przed urzędami i surowe kary. Masz tylko 30 dni na dopełnienie obowiązku Od 1 stycznia 2024 roku popularne wśród młodzieży energetyki znalazły się w gronie napojów dla pełnoletnich. Wraz z początkiem roku nastąpiły zmiany w przepisach. Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18 roku życia. Sprzedaży zabroniono także na terenie jednostek systemu oświaty oraz w automatach.

Z ustawy wynika, że za energetyka uważa się napój, "w którego składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w nim naturalnie".

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2024 roku przepisami na tego typu produktach musi znajdować się trwała informacja o treści "Napój energetyzujący" lub "Napój energetyczny".

Zdjęcie Biedronka wprowadziła kontrole w kasach samoobsługowych / 123RF/PICSEL

Zobacz także: W te dni Polacy będą mogli robić zakupy. Są daty niedziel handlowych w 2024 r.

Reklama

Biedronka wprowadza kontrole w kasach samoobsługowych

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw stanowi, że za sprzedaż napojów energetycznych osobom niepełnoletnim grozi kara grzywny do 2 tys. zł. "Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie wykroczenia określonego w ust. 1" - czytamy w ustawie.

Zobacz także: 5 podwyżek, które czekają Polaków. Zacznie się wraz z nadejściem nowego roku

Jak podają "Wiadomości Handlowe", w Biedronce już pojawiły się kontrole w kasach samoobsługowych. Klientowi kupującemu napój energetyczny wyskakuje komunikat informujący, że jest to artykuł z ograniczeniem sprzedaży. Zakup jest więc możliwy po zatwierdzeniu przez pracownika sklepu. Z nowych przepisów wprost wynika, że "w przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego sprzedawca może żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego".

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 'Zbliżenia". Tomasz Jacyków. Czy ma syna? O swoich początkach, idolach i orientacji INTERIA.PL