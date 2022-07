Oto najwyższa emerytura w Polsce. Kwota zwala z nóg

Konwencja 102 mówi, że prawo do emerytury powinno się pobierać przy stażu co najmniej 15 lat opłacania składek. W krajach Unii Europejskiej trzeba zgromadzić jakiś kapitał albo mieć 10-15 lat stażu pracy, żeby w ogóle nabyć prawo do emerytury. My takie propozycje zgłaszaliśmy w ramach przeglądu emerytalnego w 2016 roku, podając m.in.. że mogłoby to być 5,10 czy 15 lat stażu pracy, by w ogóle mieć prawo do świadczenia

dodała Gertruda Uścińska w rozmowie z "Super Biznesem".