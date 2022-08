Oto prawda o objawieniach w Medjugorie? Sam duchowny wątpi w ich prawdziwość

Życie i styl

Dołącz do nas:

Objawienia w Medjugorie to jedne z najsłynniejszych objawień w historii Kościoła, tuż obok tych z Fatimy i Lourdes. Choć miały one miejsce 1981 roku, to wciąż budzą wiele kontrowersji i nie brakuje wśród komentarzy, głosów krytyki. Nawet duchowni wątpią w ich prawdziwość.

Zdjęcie Figura Matki Boskiej przed kościołem św. Jakuba w Medjugorje / 123RF/PICSEL