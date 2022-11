Oto wyraźny znak, że idzie zmiana w pogodzie. Przylatują do Polski na potęgę!

Do Polski przylatują ptaki z północy to znak rychłego nadejścia zimy

Tak jak jaskółka czyni wiosnę, tak kurkowate czynią zimę. Od kilku dni w naszym kraju pojawiają się ptaki z północy. Podczas gdy polskie wrony, gawrony i kawki odlatują na południe Europy, do naszego kraju przybywają gatunki tych ptaków ze Skandynawii i Rosji.



Zdjęcie Sikorki zaczęły gromadzić się w grupy, to kolejny symptom nadchodzącej zimy / 123RF/PICSEL

W Polsce zauważono już także inne ptaki, które przybyły do nas zimować: krzywodzioby sosnowe, uhle arktyczne, biegusy arktyczne oraz jemiołuszki. Ornitolodzy zwracają też uwagę, że sikorki i wrony zaczęły łączyć się w większe grupy, a to oznacza, że chłód niedługo na dobre zawita do naszego kraju. A jaka będzie zima 2022 r.?



Jaka będzie tegoroczna zima?

Leśnicy, którzy na co dzień mają okazje obserwować niedźwiedzie, po ich zachowaniu i wyglądzie przewidują nadejście srogiej zimy. Według ekspertów świadczy o tym wyjątkowo duża masa ciała zwierząt. Jeśli niedźwiedzie obrastają sadłem to niezawodny znak, że w tym roku przyjdzie nam zmierzyć się z długą i tęgą zimą.



Zdjęcie Czy internauci rzeczywiście mają powody do strachu? / 123RF/PICSEL

Innym wskazywanym przez leśników symptomem nadchodzących ciężkich chłodów ma być duży urodzaj drzew owocowych, który obserwowaliśmy tego lata i jesieni.



