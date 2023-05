P&G i Carrefour Polska dla Fundacji Polsat. Wspólnie zachęcają do wzięcia udziału w kolejnej edycji programu „Podaruj Dzieciom Słońce”

Eksperci nie mają wątpliwości - bliskość mamy podczas pobytu dziecka w szpitalu, gdy trafia ono w nieznane sobie środowisko, jest zestresowane i źle się czują, ma ogromny wpływ nie tylko na samopoczucie malucha, może także pomagać w procesie zdrowienia. I choć stała opieka rodzica podczas hospitalizacji jest zapewniona przez prawo, warunki, w których przebywają mamy w wielu placówkach wciąż odbiegają od komfortowych.

Tegoroczna edycja programu "Podaruj Dzieciom Słońce" skupia się właśnie na tym obszarze. P&G od wielu lat podejmuje działania na rzecz zmiany życia lokalnych społeczności na lepsze i tworzenia świata równych szans. W tym roku, łącząc siłę marek takich jak Fairy, Ariel, Lenor, Pampers czy Gillette, które zostaną kupione w sklepach Carrefour Polska, wraz z Fundacją Polsat stworzy pomieszczenia socjalne, żeby zapewnić mamom komfortowe warunki podczas opieki nad chorym dzieckiem.

Nasze produkty służą milionom konsumentów każdego dnia, ułatwiając codzienne czynności, poprawiając jakość codziennego życia.

Reklama

Jako firma staramy się uczestniczyć w rozwiązywaniu ważnych spraw dla społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Wielokrotnie już wspieraliśmy mamy, żeby docenić ich trud wkładany w opiekę i wychowanie dzieci. W tym roku zachęcamy do wzięcia udziału w akcji "Podaruj Dzieciom Słońce", dzięki której chcemy stworzyć dla mam godne warunki w sytuacji, gdy ich opieka i wsparcie ma ogromne znaczenie - podczas hospitalizacji ich dzieci. Dzięki specjalnym pokojom, będą mogły także odpocząć i zadbać o własne potrzeby, by tym lepiej móc wspierać dzieci w procesie leczenia i powrotu do zdrowia - mówi Małgorzata Mejer, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej, Procter & Gamble w Europie Centralnej.

Fundacja Polsat współpracuje z firmą P&G już od ponad 20 lat, wspólnie prowadząc akcje wspierające leczenie i rehabilitację podopiecznych fundacji, rozwiązujące problemy placówek pediatrycznych, a także odpowiadające na nagłe kryzysy - takiej jak pandemia czy wojna w Ukrainie.

Wszystkie nasze działania od 26 lat możemy realizować dzięki ludziom o dobrym sercu, bo jedynie łącząc siły - wspólnie jesteśmy w stanie naprawdę pomagać dzieciom.

Bardzo nas cieszy reaktywacja akcji Podaruj Dzieciom Słońce, dzięki której w "Przylądku Nadziei" zostaną wyremontowane pomieszczenia socjalne, w których mamy spędzają czas, będąc ze swoim dzieckiem na oddziale onkologicznym nawet przez 8 miesięcy. "Przylądek Nadziei" ma już 8 lat i wymaga remontu oraz modernizacji. Jest to placówka stworzona w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Fundacja Polsat Klinikę wspiera od lat, środki zebrane podczas pierwszej edycji akcji Podaruj Dzieciom Słońce w 1999 roku zostały przekazane m.in. na stworzenie i wyposażenie pierwszego w Polsce Dziecięcego Oddziału Autologicznych Transplantacji Szpiku i Terapii Genowej właśnie w tej Klinice, która jest obecnie największym w Polsce ośrodkiem hematologii i onkologii dziecięcej - mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Zarządu Fundacji Polsat

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej jest jedną z największych w Polsce, wysokospecjalistycznych placówek, która leczy dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz schorzeniami układu krwiotwórczego.

W Klinice, dzięki stosowaniu nowoczesnych metod terapii, wyleczalność ostrych białaczek limfoblastycznych i chłoniaków nieziarniczych wynosi ponad 80 proc., a chłoniaków ziarniczych ponad 95 proc. W 2022 roku została wykonana rekordowa liczba procedur w Oddziale Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej: 90 (trzecie miejsce w Europie po Rzymie i Londynie).

Klinika - jako pierwsza i jedyna w kraju - otrzymała certyfikat, który pozwala leczyć dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną za pomocą terapii genowej CAR-T. W 2022- także rekordowo - zostało przeprowadzonych 11 terapii CAR-T.

"Podaruj Dzieciom Słońce" to także nie pierwsza wspólna akcja P&G i Carrefour Polska. Obie firmy zachęcały już Polaków do finansowania posiłków dla dzieci - podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych czy poprawy sytuacji życiowej dzieci z najuboższych rodzin.

Zaangażowanie społeczne jest ważnym elementem działań Carrefour i podchodzimy do niego kompleksowo od początku naszej obecności w Polsce.

Bardzo cieszymy się z reaktywacji tak rozpoznawalnej akcji, jak "Podaruj Dzieciom Słońce" oraz, że od teraz będzie się ona kojarzyła ze sklepami naszej sieci. Wyznajemy zasadę, że razem możemy więcej, dlatego bez wahania przyjęliśmy zaproszenie do współpracy od Procter & Gamble. Jesteśmy przekonani, że dzięki hojności klientów Carrefour, którzy od lat aktywnie angażują się we wsparcie szczytnych projektów realizowanych w Polsce oraz z takim partnerem jak Fundacja Polsat, wspólnie uda nam się stworzyć na oddziałach onkologicznych komfortowe warunki dla mam opiekujących się swoimi chorymi dziećmi - mówi Barbara Kowalska, Dyrektorka ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju.

W akcję "Podaruj Dzieciom Słońce" mogą włączyć się konsumenci, kupując produkty P&G w sieci handlowej Carrefour Polska do końca roku. Część dochodu ze sprzedaży zostanie przeznaczona na stworzenie pokojów dla mam w ramach tegorocznej akcji "Podaruj Dzieciom Słońce".

***