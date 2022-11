Papież Franciszek o kapłaństwie kobiet

Papież Franciszek znany jest ze swoich bardziej liberalnych od poprzedników poglądów. Nieraz wypowiadał się np. na temat społeczności LGBTQ. Jednak w fundamentalnych dla Kościoła katolickiego kwestiach pozostaje stanowczy.

Ostatnio udzielił wywiadu jezuickiemu czasopismu "America". Mówił w nim m.in. o tym, co powiedziałby kobietom, które czują powołanie do kapłaństwa. Papież uważa, że według "zasady Piotrowej" nie jest to możliwe, ale jednocześnie podkreśla, aby pamiętać o "zasadzie maryjnej".

Kobieta bardziej przypomina Kościół, który jest matką i oblubienicą. Uważam, że zbyt często zawodziliśmy w naszej katechezie przy wyjaśnianiu tych spraw. Za bardzo opieraliśmy się w wyjaśnianiu tego na zasadzie administracyjnej, co na dłuższą metę nie działa tłumaczy papież

Kobiety w rolach administracyjnych w Kościele

Głowa Kościoła katolickiego jest zdania, że nie powinno się skupiać na tym, czego kobiety nie mogą się podjąć, gdyż nie umniejsza to godności i roli kobiety. Zamiast tego według Franciszka należy podkreślać, w jaki sposób objawi się jej geniusz.

Dodatkowo, papież odwołał się także do "zasady administracyjnej" i wyznał, że dzięki swoim zdolnościom kobiety zazwyczaj lepiej sprawdzają się na różnych stanowiskach w Kościele. Przekonuje, że takie urzędy są na ogół lepiej zarządzane, a kobiety mogą doradzać np. w sprawie dopuszczenia do święceń konkretnych kandydatów.

Kobieta jest matką i widzi tajemnicę Kościoła wyraźniej niż my, mężczyźni. Z tego powodu rada kobiety jest bardzo ważna, a decyzja kobiety lepsza uważa Franciszek

