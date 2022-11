Spis treści: 01 Emerycie, od grudnia miej się na baczności

Emerycie, od grudnia miej się na baczności

Niektórzy emeryci mogą stracić świadczenie

Grudzień nadchodzi wielkimi krokami, a wraz z nim - zmiany w limitach dorabiania do emerytury. To ważna informacja dla konkretnych osób, bo obowiązuje ustalony limit kwotowy, którego nie wolno przekraczać. W przeciwnym razie świadczenie zostanie zmniejszone albo nawet wstrzymane.

Wskaźniki ulegają zmianie co trzy miesiące. ZUS bierze pod uwagę wynagrodzenie w kwartałach, które jest publikowane przez GUS. W trzecim kwartale 2022 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 6480 zł 67 gr.

Osoby pobierające wcześniejsze emerytury (tzw. pomostówki czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne), muszą zachować szczególną czujność.

Bezpieczna kwota dorabiania. ZUS wyjaśnia

Dorabiasz do emerytury? Poznaj nowe limity

ZUS informuje w komunikacie, że może zmniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę, gdy przychód ze źródeł dodatkowych przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Oprócz tego wypłata świadczenia może zostać też zawieszona, jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

"Od grudnia do lutego granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 4 536,50 zł brutto. To o ponad 227 zł miesięcznie więcej w porównaniu do poprzedniego okresu (wrzesień-listopad). Zarobki do tej kwoty miesięcznie nie spowodują zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty. Natomiast, żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód w grudniu, styczniu i lutym nie powinien być wyższy niż 8 424,90 zł brutto" - informuje ZUS w komunikacie.

Jeśli dorabiamy do emerytury i uzyskamy miesięcznie przychody w granicach od 4 536,50 zł do 8 424,90 zł, spowoduje to zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia - jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

"Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 588,19 zł- dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba" - podaje ZUS.

Limity dorabiania do emerytury. Tej grupy nie obowiązują

Emeryci, którzy dorabiają do emerytury od grudnia powinni uważać. ZUS zmienia limity

Warto pamiętać, że limity narzucane przez ZUS nie dotyczą kobiet po 60. roku życia i mężczyzn po 65. roku życia.

Wyjątek stanowią emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego - od marca 1338,44 zł brutto.

W takim przypadku, jeśli dochód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, świadczenie za dany okres będzie wypacane w kwocie niższej, bez dopłaty do minimum.

Bez ograniczeń mogą dorabiać niektórzy renciści. To osoby pobierające renty dla wojennych inwalidów i wojskowych inwalidów oraz osoby, którym przysługują renty rodzinne po uprawnionych do świadczeń. Limitów nie muszą obawiać się osoby, które pobierają rentę rodzinną, która jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

