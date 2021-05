Peeling z kuchni

Z solą, fusami spod kawy lub płatkami. Odświeżające peelingi do ciała nie wymagają wizyty w drogerii. By cieszyć się gładką skórą wystawianą na pierwsze promienie wiosennego słońca, poszperaj w spiżarce lub kuchni, by samodzielnie ukręcić naturalny kosmetyk.

Zdjęcie Peeling z kawy idealnie oczyszcza skórę i jest dostępny za darmo / 123RF/PICSEL

Moda na domowe kosmetyki bez chemii trwa w najlepsze. Takie rozwiązania to oszczędność pieniędzy, ale też ukłon w stronę ekologii. Jednym z najprostszych do zrobienia w domu kosmetykiem jest peeling, którego zalet nie trzeba nikomu przedstawiać. Warto zastosować go po zimie, aby odświeżyć skórę i delikatnie zetrzeć warstwę naskórka. Gładkie i odżywione ciało lepiej zareaguje na słońce i kontakt z wiosenną aurą.

Peeling z kawowych fusów

Najpopularniejszy peeling z domowej kosmetyczki. Wystarczy ciśnieniowa kawiarka lub ekspres przelewowy i już po pierwszym śniadaniu można udać się do domowego SPA. Wystarczy świeże fusy utrzeć z olejem kokosowym i z tak przygotowaną miksturą udać się pod prysznic. Przyjemna kawowa woń zrekompensuje nam brak dodatkowych ekstraktów zapachowych stosowanych w kupnych kosmetykach.



Sól morska z kiwi lub pomarańczą

Bazowym składnikiem domowych peelingów, najczęściej jest olej kokosowy. Idealnej konsystencji tłuszcz można dostać w nieinwazyjnej, bezwonnej wersji co znacząco ułatwia łączenie go z innymi produktami. Warto zatem dodać do niego gruboziarnistą sól morską lub alpejską. Ta druga, ze względu na różowy odcień będzie pięknie prezentować się w naszej łazience. Gdy połączymy sól z olejem i cząstkami ulubionych owoców, nasz peeling dostarczy też ukojenia zmysłom. Dodatkową zaletą soli jest też fakt, że jej drobinki, w przeciwieństwie do kawy są prawie niewidoczne i łatwe do sprzątnięcia.





Peeling z płatków owsianych

Najdelikatniejszym sposobem oczyszczania skóry za pomocą peelingu będzie mikstura zrobiona z oleju kokosowego i płatków owsianych. Płatki wrato na kilka minut zalać wrzątkiem, a dopiero potem połączyć z olejem. Uzyskana konsystencja będzie delikatna i idealnie sprawdzi się w przypadku cery podrażnionej lub skłonnej do alergii. Do tak przygotowanego kosmetyku można dodać kilka płatków dzikiej róży, by w trakcie pielęgnacyjnych zabiegów towarzyszyła nam kojąca woń.



