Pele, a właściwie Edson Arantes do Nascimento zmarł 29 grudnia 2022 roku. Brazylijczyk, nazywany przez wielu "królem futbolu" przez ostatnie lata toczył nierówną walkę z rakiem jelita grubego. Odszedł, mając 82 lata. Pozostawił pogrążoną w żałobie rodzinę oraz zrozpaczonych fanów.

Pele zmarł. Brazylia żegna "króla futbolu"

Pele był dla Brazylijczyków niezwykle ważną postacią. To kraj, który jak żaden inny kocha piłkę nożną. Śmierć legendy poruszyła wiernych kibiców - w tym również przedstawicieli władz państwowych. Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro ogłosił trzydniową żałobę narodową. Oficjalne uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w Brazylii już w poniedziałek. Trumna z ciałem Pelego została wówczas wystawiona na stadionie Santosu, Estádio Urbano Caldeira (piłkarz strzelił tam kilkaset goli). Fani tłumnie przybyli pożegnać idola i uczcić pamięć o nim. W uroczystości wzięła udział także była żona napastnika. Marcia Aoki nie kryła wzruszenia. Pochylając się nad trumną, płakała.

Dziś (3 stycznia 2023) odbędzie się uroczysty pochówek Pele. To zwieńczenie trwających od wczoraj uroczystości żałobnych. Po południu (czasu polskiego) trumna z ciałem legendarnego piłkarza zostanie przetransportowana do Memorial Necropole Ecumenica. Pele w 2003 roku wybrał miejsce swojego spoczynku. To bardzo oryginalny cmentarz. Znajduje się bowiem na szczycie wieżowca.