To prawdopodobnie najbardziej puszyste naleśniki na świecie. A jakie pyszne
Z wyglądu są zupełnym przeciwieństwem tradycyjnych naleśników, bowiem charakteryzują się zdecydowanie większą puszystością i przypominają placuszki. Ich przygotowanie jest jednak banalne i poradzi sobie z nimi nawet amator gotowania. Mowa o naleśnikach japońskich, które zwracają na siebie uwagę nie tylko wyglądem, ale i smakiem.
To prawdopodobnie najbardziej puszyste naleśniki na świecie, o których z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że wyglądają jak chmurka. Naleśnikami po japońsku z powodzeniem możemy zajadać się na słodko, dodając do nich np. ulubiony dżem, bitą śmietanę czy owoce, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by skomponować z nich wytrawny posiłek, np. aplikując na naleśniki bekon i warzywa.
Przygotowanie japońskich naleśników nie jest trudnym zadaniem. Ponadto niezbędne składniki dostaniemy w niemal każdym sklepie. Zatem do dzieła.
Naleśniki po japońsku - składniki
- 2 duże jajka,
- 1 łyżka mleka,
- 1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego,
- 3 łyżki mąki uniwersalnej,
- 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,
- 1 łyżeczka soku z cytryny,
- 2 łyżki cukru białego.
Naleśniki po japońsku - przepis
Na początku oddzielamy żółtka od białek. Do żółtek dodajemy ekstrakt waniliowy, mleko, proszek do pieczenia i mąkę przesianą przez drobne sitko. Wszystko dokładnie mieszamy do uzyskania gładkiej masy.
Do białek dodajemy sok z cytryny i ubijamy. Gdy w pianie zaczną tworzyć się bąbelki i nabierze białego koloru, powoli dodajemy cukier, cały czas ubijając. Powinniśmy uzyskać sztywną pianę. Delikatnie łączymy masę z żółtek z pianą z białek.
Na patelnię aplikujemy niewielką ilość oleju i rozgrzewamy tłuszcz na niewielkiej mocy palnika. Naszą masę naleśnikową nakładamy na rozgrzany olej łyżką lub rękawem cukierniczym. Masa powinna mieć ok. 4-5 cm grubości. Smażymy na małej mocy palnika, pod przykryciem, przez ok. 3-4 minuty. Po tym czasie przekładamy naleśniki na drugą stronę i smażymy przez 2 minuty.
Jeśli chcemy, by naleśniki były bardzo wilgotne, przed przykryciem ich, ostrożnie dodajmy na patelnię dwie łyżki wody.
Warto wiedzieć: Smaż naleśniki tylko na tym tłuszczu. Będą złociste i elastyczne