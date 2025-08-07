To prawdopodobnie najbardziej puszyste naleśniki na świecie, o których z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że wyglądają jak chmurka. Naleśnikami po japońsku z powodzeniem możemy zajadać się na słodko, dodając do nich np. ulubiony dżem, bitą śmietanę czy owoce, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by skomponować z nich wytrawny posiłek, np. aplikując na naleśniki bekon i warzywa.

Przygotowanie japońskich naleśników nie jest trudnym zadaniem. Ponadto niezbędne składniki dostaniemy w niemal każdym sklepie. Zatem do dzieła.

Naleśniki po japońsku - składniki

2 duże jajka,

1 łyżka mleka,

1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego,

3 łyżki mąki uniwersalnej,

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 łyżeczka soku z cytryny,

2 łyżki cukru białego.

Naleśniki po japońsku - przepis

Na początku oddzielamy żółtka od białek. Do żółtek dodajemy ekstrakt waniliowy, mleko, proszek do pieczenia i mąkę przesianą przez drobne sitko. Wszystko dokładnie mieszamy do uzyskania gładkiej masy.

Do białek dodajemy sok z cytryny i ubijamy. Gdy w pianie zaczną tworzyć się bąbelki i nabierze białego koloru, powoli dodajemy cukier, cały czas ubijając. Powinniśmy uzyskać sztywną pianę. Delikatnie łączymy masę z żółtek z pianą z białek.

Na patelnię aplikujemy niewielką ilość oleju i rozgrzewamy tłuszcz na niewielkiej mocy palnika. Naszą masę naleśnikową nakładamy na rozgrzany olej łyżką lub rękawem cukierniczym. Masa powinna mieć ok. 4-5 cm grubości. Smażymy na małej mocy palnika, pod przykryciem, przez ok. 3-4 minuty. Po tym czasie przekładamy naleśniki na drugą stronę i smażymy przez 2 minuty.

Jeśli chcemy, by naleśniki były bardzo wilgotne, przed przykryciem ich, ostrożnie dodajmy na patelnię dwie łyżki wody.

