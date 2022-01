Szturm na Kapitol w Stanach Zjednoczonych

Początek roku 2021 przyniósł Stanom Zjednoczonym wydarzenia, które odbiły się ogromnym echem na całym świecie. To właśnie wtedy izby Kongresu prowadziły obrady mające potwierdzić zwycięstwo Joe Bidena w wyborach z listopada 2020 roku. Donald Trump wielokrotnie podważał wyniki wyborów sugerując, że zostały one sfałszowane i namawiając swoich zwolenników do walki. Efektem jego licznych wystąpień był atak na Kapitol. 6 stycznia 2021 roku w czasie obrad do budynku Kapitolu wtargnęli uczestnicy szturmu, którzy dopuszczali się licznych aktów wandalizmu i rabunku, zanim (dopiero po kilku godzinach) zostali usunięci przez siły policyjne.



W wyniku tych wydarzeń na Kapitolu śmierć poniosło 5 osób, a co najmniej 138 policjantów zostało rannych. W rok zarzuty postawiono łącznie ponad 700 osobom uczestniczącym w szturmie.



Ucieczka z Kabulu

Zdjęcie Ucieczka z Kabulu / CAPT. CHRIS HERBERT/ AFP / East News

15 sierpnia talibowie wkroczyli do stolicy Afganistanu – Kabulu. Bezpośrednią przyczyną ofensywy talibów i przejęcia przez nich władzy była decyzja o całkowitym wycofaniu wojsk USA i NATO z Afganistanu. Jednym z najgłośniejszych wydarzeń przy okazji przejęcia władzy w Afganistanie przez talibów była dramatyczna ewakuacja ludności. W nocy z 15 na 16 sierpnia pokład amerykańskiego transportowca C-17A Globamster ewakuował z Kabulu aż 640 obywateli pomimo, że był przystosowany do transportu 150 osób. To zdjęcie obiegło cały świat.

Śmierć gorylicy Ndakasi

Zdjęcie Śmierć gorylicy Ndakasi / Brent Stirton / Getty Images

Andre Bauma poznał Ndakasi, gdy miała zaledwie dwa miesiące. Znalazł ją, gdy tuliła się w objęciach swojej martwej matki, zabitej przez kłusowników. Świat poznał ją za sprawą selfie wykonanego przez Andre Bauma w 2019 roku. Zdjęcie stało się viralem Ndakasi i Ndeze, czyli inna gorylica, przybrały na zdjęciu dokładnie taką samą pozę, jak człowiek. Ndakasi zmarła w październiku w objęciach swojego opiekuna w wieku zaledwie 14 lat. Zdjęcie umierającej gorylicy obiegło cały świat.

Śmierć 19-letniego Syryjczyka na granicy

Zdjęcie Ceremonia pogrzebowa 19-letniego syryjskiego uchodźcy Ahmeda, który w listopadzie utonął w Bugu, próbując dostać się do Polski / WOJTEK RADWANSKI / AFP / East News

Jesień przyniosła kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Tysiące uchodźców z Bliskiego Wschodu utknęło na granicy, a pogarszające się warunki pogodowe i ograniczona możliwość pomocy humanitarnej doprowadziły do kolejnych tragedii. W listopadzie wyłowiono z Bugu ciało 19-letniego Syryjczyka - Ahmeda, który utonął próbując przedostać się do Polski. Jego pogrzeb odbył się na miejscowym cmentarzu małej społeczności muzułmańskich Tatarów w Bohonikach.







Protesty po śmierci Izabeli z Pszczyny

Zdjęcie Marsze upamiętniające 30-letnią Izabelę z Pszczyny / NewsLubuski/East News / East News

30-letnia Izabela z Pszczyny zmarła w wyniku wstrząsu septycznego, była w 22. tygodniu ciąży. Dziecka nie udało się uratować, a dobę później zmarła Izabela. Po tym, jak 29 października informację o śmierci kobiety do mediów przekazała pełnomocniczka rodziny, w sieci podniosły się głosy przerażonych i wstrząśniętych sprawą ludzi w całej Polsce. W mediach społecznościowych powstała akcja #anijednejwięcej, a w całej Polsce odbywały się protesty przeciwko zakazowi aborcji oraz marsze upamiętniające Izabelę z Pszczyny.



