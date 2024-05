Test MBTI (Myers Briggs Type Indicator), stworzony przez Isabel Briggs Myers i Katharine Cook Briggs na podstawie teorii psychologicznych opracowanych przez Carla Gustava Junga, jest psychologicznym narzędziem, służącym do oceny typu osobowości. Wyróżniając szesnaście z nich, ma na celu pomoc ludziom w zrozumieniu siebie i swoich preferencji, a także zachowań w różnych sytuacjach.

Ile procent ludzi to INFJ? Najrzadszy typ osobowości

INFJ (ang. introverted, intuitive, feeling, judging) uwzględniono po raz pierwszy przez Myers-Briggs Type Indicator - kwestionariuszu opisującym postrzeganie i podejmowanie decyzji przez badanego. Oznacza kolejno: introwersję, intuicję, odczuwanie i osądzanie . Podobna, wyjątkowa kombinacja sprawia, że trudno znaleźć ją wśród ludzi. W ogólnej populacji posiada go zaledwie 2 proc. osób , sprawiając, że INFJ staje się najmniej powszechnym typem wśród mężczyzn i jednocześnie trzecim najrzadszym wśród kobiet.

"Adwokatki" i "rzeczniczki" są też idealistkami , zachowując wysokie standardy moralne zarówno w stosunku do samych siebie, jak również do otoczenia. Posiadają jasne ramy dobrych i złych zachowań. Uwielbiają przy tym działać dla wspólnego dobra, jednak niejednokrotnie zdarza im się boleśnie odczuwać zawód.

Co więcej, do działania motywuje je wyłącznie jasno określony cel. Wszystko przez to, że wyjątkowo trzeźwo patrzą w przyszłość.