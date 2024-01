Spis treści: 01 Introwertyk - kto to?

02 Introwertyk - cechy

03 Czy introwertyk jest inteligentny?

04 Czego boi się introwertyk?

05 Czy introwertyk potrafi kochać?

Introwertyk - kto to?

Introwertyk to osoba o pewnych cechach osobowości. Pojęcie introwertyzm do słownika psychologii wprowadził Carl Gustav Jung. Psychoanalityk przeciwstawiał ją ekstrawertyzmowi. Wskazywał, że osoby z tą cechą osobowości częściej kierują swoją uwagę i energię psychiczną do wewnątrz, są bardziej skupieni na tym, co dzieje się w ich wnętrzu, na swoich emocjach i myślach.

W zależności od przyjętej klasyfikacji istnieją różne typy osobowości. Introwertyk w wielu z nich oznacza osobny typ. Jednak coraz częściej psychologowie skłaniają się do wniosku, że cecha ta zbyt mocno miesza się z innymi. Dziś najpopularniejsza klasyfikacja typów osobowości Myers i Briggs wyznacza aż 16 typów, w których można wymienić zarówno typy introwertyczne, jak i ekstrawertyczne. Ciekawym przykładem jest osobowość rzecznika INFJ, która, choć sklasyfikowana jako introwertyczna, mocno łączy cechy ekstrawertyczne i potrafi porwać tłumy.

Zdjęcie Introwertyk i lider zarazem, to właśnie osobowość INFJ / 123RF/PICSEL

Ciężko jednoznacznie stwierdzić, kto to jest introwertyk. Być może także ty masz pewne cechy introwertyka, choć uwielbiasz towarzystwo i masz wielu znajomych. W określeniu swojego typu osobowości mogą pomóc wielorakie testy psychologiczne. Poniżej znajdziesz także cechy introwertyka, które pomogą ci w lepszej analizie swojej osobowości.

Introwertyk - cechy

Wokół introwertyków narosło wiele mitów, które powodują, że osoby z tym typem osobowości często czują się gorsze czy niedoceniane i nikną w blasku ekstrawertyków. Choć stoi na drugim biegunie, to nie oznacza, że introwertyk ma cechy mało atrakcyjne czy niepożądane. Czy jesteś introwertykiem? Sprawdź, jakimi cechami charakteryzuje się introwertyk.

Umiłowanie spokoju - introwertycy lubią samotność. To dzięki wyizolowaniu mogą przywrócić swój wewnętrzny spokój, odzyskać energię i chęć do działania.

- introwertycy lubią samotność. To dzięki wyizolowaniu mogą przywrócić swój wewnętrzny spokój, odzyskać energię i chęć do działania. Małomówność - introwertycy rzadko zabierają głos na forum publicznym. Często muszą dobrze przemyśleć swoją wypowiedź, zanim ją wygłoszą. Ponadto cechuje ich konkretność, nie mówią byle mówić, przez co zwyczajowy small talk nie jest ich najmocniejszą stroną.

- introwertycy rzadko zabierają głos na forum publicznym. Często muszą dobrze przemyśleć swoją wypowiedź, zanim ją wygłoszą. Ponadto cechuje ich konkretność, nie mówią byle mówić, przez co zwyczajowy small talk nie jest ich najmocniejszą stroną. Bogate życie wewnętrzne - jak rozpoznać introwertyka? Możesz zobaczyć, że często siedzi milczący i wpatrzony w dal. Nie oznacza to jednak, że nic nie robi - wprost przeciwnie. Być może właśnie prowadzi ze sobą głęboką dysputę na zajmujący temat lub rozmyśla nad nowym projektem. Życie wewnętrzne introwertyków potrafi być bardzo bogate, ale niestety niedostępne dla osób z zewnątrz.

- jak rozpoznać introwertyka? Możesz zobaczyć, że często siedzi milczący i wpatrzony w dal. Nie oznacza to jednak, że nic nie robi - wprost przeciwnie. Być może właśnie prowadzi ze sobą głęboką dysputę na zajmujący temat lub rozmyśla nad nowym projektem. Życie wewnętrzne introwertyków potrafi być bardzo bogate, ale niestety niedostępne dla osób z zewnątrz. Refleksyjność, zamiłowanie do analizy i porządku - introwertyk często rozmyśla nad sprawami ogólnymi, jednocześnie analizuje problemy, własną osobę czy związki z innymi. Swoje wnioski często zostawia dla siebie. Lubi także mieć wszystko poukładane zarówno w głowie, jak i życiu .

- introwertyk często rozmyśla nad sprawami ogólnymi, jednocześnie analizuje problemy, własną osobę czy związki z innymi. Swoje wnioski często zostawia dla siebie. Lubi także mieć wszystko . Umiejętność obserwacji i kreatywność - introwertycy zazwyczaj są dobrymi obserwatorami, wszystko dzięki pozycji, którą zajmują w towarzystwie. Dzięki temu, że trzymają się na obrzeżu, mają szersze spojrzenie i często dostrzegają to, co innym unika. Cechuje ich także kreatywność, której dają upust podczas realizacji własnych projektów czy zadań w pracy.

Bardzo bogatą osobowością jest introwertyk. Cechy jednak sprawiają, że osoby te nie nawiązują szybko nowych znajomości. Aby dobrze poznać introwertyka, potrzeba czasu. Często jednak inwestycja ta skutkuje bardzo bliskimi i mocnymi relacjami.

Zdjęcie Introwertycy lubią spędzać czas sami / 123RF/PICSEL

Czy introwertyk jest inteligentny?

Inteligencja introwertyków objawia się w zupełnie inny sposób niż u ekstrawertyków, w końcu istnieje wiele typów inteligencji. Introwertycy lubią spędzać czas w swoim towarzystwie, który przeznaczają na czytanie, rozmyślanie czy poszukiwanie nowych rozwiązań. Często osoby z tą cechą osobowości mają wysokie IQ.

Introwertyk jest doskonałym słuchaczem, doradcą i źródłem rozsądku. Zanim zacznie działać i mówić wszystko dobrze przemyśli, przeanalizuje słabe i mocne strony oraz ryzyko. Dobrze mieć wokół siebie introwertyka, szczególnie w grupie impulsywnych ekstrawertyków.

Czego boi się introwertyk?

Introwertyk nie ma mocno rozwiniętych umiejętności społecznych, co może prowadzić do wyobcowania, samotności czy nawet depresji. Warto pamiętać, że pomimo swojego zamiłowania do samotności, potrzebuje relacji z drugim człowiekiem. Czego nie lubi introwertyk? Tłumów, głośnych miejsc, w których jest za dużo bodźców. Nie oznacza to jednak, że osoby z tą cechą osobowości nie lubią wyjść na koncert czy do restauracji. Potrzebują jednak odpoczynku w miejscu cichym, spokojnym i odosobnionym, aby wrócić do równowagi.

Introwertyk nie lubi także rozmów, z których nic nie wynika. Jak rozmawiać z introwertykiem? Przede wszystkim szczerze i konkretnie. Często też introwertycy wolą napisać niż porozmawiać wprost.

Czy introwertyk potrafi kochać?

Związek z introwertykiem może przynieść wiele satysfakcji, jednak partner lub partnerką powinni przede wszystkim zrozumieć, jak introwertyk okazuje miłość. Nie spodziewaj się wybuchowych i spontanicznych dowodów miłości czy nieustanych wyznań szeptanych do ucha. Introwertycy kochają głęboko, prawdziwie i swoje relacje traktują na poważnie, ale często okazują to drobnymi gestami, które na co dzień mogą umknąć twojej uwadze.

Najtrudniejsze są początki. Introwertycy potrzebują czasu, aby poznać drugą osobę i przede wszystkim otworzyć się na nią. Są często nieśmiali i wycofani. Są jednak niezwykle wrażliwi i nawet drobne gesty potrafią przekonać ich do drugiej osoby.

Introwertyk w związku także potrzebuje chwil samotności, co często odbierane jest przez partnera jako unikanie. Nie oznacza to jednak, że introwertyk nie angażuje się w relację, on po prostu potrzebuje wyciszenia. Warto także zrozumieć, że ten typ osobowości nigdy nie będzie duszą towarzystwa bez względu na to, czy wokół są osoby obce, czy najbliższa rodzina partnera.

Introwertyków cechuje mocne przywiązanie do partnera. Lubią bezpieczeństwo i pewną wypracowaną rutynę. Introwertyk w związku nie powie ci wprost o swoich obawach, nie będzie robił głośnych awantur, a wszystko będzie trzymał dla siebie. Nie warto jednak na siłę przekonywać go do szczerych rozmów o swoich uczuciach, bo może tym mocniej zamknąć się w sobie. Warto jednak spojrzeć na świat oczami introwertyka, zwrócić uwagę na sygnały płynące z jego ciała i gestów, aby lepiej zrozumieć to, co dzieje się w jego wnętrzu.

