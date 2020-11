​Pięć rozsądnych powodów, aby podjąć nierozsądną decyzję i zamieszkać z kotem

Niesubordynowane, krnąbrne i pamiętliwe - to ledwie przedsmak cech przypisywanych kotom. I choć faktycznie nie sposób zmusić koty do typowego dla psów posłuszeństwa, mruczące pupile mają wierne grono swoich wyznawców. Naukowcy wiedzą dlaczego.

Zdjęcie Mruczenie kotów działa uspokajająco na ludzi /123RF/PICSEL

Prowadząc wieloletnie badania odkryli bowiem, że towarzystwo kapryśnego futrzaka daje bardzo wymierne korzyści. Uspokaja, stabilizuje ciśnienie, zmniejsza ryzyko astmy i zawału serca. Pomijając może te chwile, kiedy trzeba wygonić mruczącego potwora z szafy, gdzie wyleguje się na oczyszczonym przed chwilą z sierści płaszczu.

Felinoterapia, czyli terapia z udziałem kotów, nie jest fanaberią tylko ma solidne naukowe podstawy. Między innymi dlatego w niektórych krajach koty są stałymi mieszkańcami domów starców oraz biorą udział w terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Mało tego, zdarza się, że biorą udział w resocjalizacji więźniów. Do szczególnie polecanych ras należą Main Coony i koty brytyjskie oraz persy. Subtelniejsze niż hałaśliwe psy, nie wymagają tresury. I choć trudno okiełznać ich wrodzoną przekorę i tendencję do chodzenia własnymi ścieżkami, warto być ich towarzyszem. Dlaczego?

Koty sprawiają, że dzieci rzadziej borykają się z alergiami i astmą

Szwedzi jako pierwsi, bo jeszcze w 1999 roku, odkryli, że wczesne dzieciństwo spędzone w towarzystwie kota (ale także psa) sprawia, że w dorosłości rzadziej rozwijają się dolegliwości takie jak astma czy alergie. Dzieje się tak, ponieważ wczesny kontakt z alergenami, uodparnia organizm. I sprawdzało się to nawet u tych dzieci, które genetycznie były obciążone ryzykiem rozwinięcia się alergii. Uczeni z Goteborga poszli zatem krok dalej i sprawdzili, czy zwiększenie liczby zwierząt, zmniejszy procent przypadków alergii i astmy w późniejszym czasie. Okazało się, że tak. U badanego dziecka, które wychowywało się w towarzystwie aż pięciu różnych zwierząt, układ immunologiczny był tak uodporniony, że nie doszło do rozwinięcia się żadnej przypadłości wywołanej przez alergeny. Wynik tych badań został opublikowany w czasopiśmie "PLos One".

Dorośli mają dzięki nim mniejsze problemy z nadciśnieniem

Wystarczy, że będą głaskać kota lub blisko niego siedzieć. Jego mruczenie działa uspokajająco (wydziela się oksytocyna i endorfiny), a my zaczynamy podświadomie w rytm tego mruczenia oddychać. Zwalniamy, a to automatycznie reguluje ciśnienie krwi. Dodatkowo obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi. W efekcie, co zresztą potwierdziły trwające 10 lat badania prowadzone przez naukowców, właściciele kotów są o 30 proc. mniej narażeni na niespodziewany atak serca lub śmierć w efekcie chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów.