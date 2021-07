Joanna Krupa i Douglas Nunes

Instagram Post

Joanna Krupa i Douglas Nunes pobrali się 4 sierpnia 2018 roku. Poznali się przypadkowo, podczas spaceru z psami. Rok po ślubie para przywitała na świecie córkę Ashę. Dziecko jest oczkiem w głowie pary małżonków i wygląda na to, że chętnie postarają się o następne.



“Marzę, jak Bóg da, mieć jeszcze jedno dziecko. Sama mam siostrę i nie wyobrażam sobie jej nie mieć. Chciałabym dać taką samą szansę Ashy, żeby miała braciszka lub siostrę. Takiego przyjaciela na przyszłość" - mówiła Joanna Krupa w programie Dzień Dobry TVN.Nie jest jednak łatwo być mężem topmodelki.



Reklama

Joanna i Douglas szybko się o tym przekonali, po tym, gdy zaczęli wrzucać swoje wspólne zdjęcia do sieci. Nie brakowało komentarzy, w których internauci bez zahamowań krytykowali wygląd Nunesa. Wśród najpopularniejszych uszczypliwości pojawiały się najczęściej takie, że mężczyzna wygląda nie jak mąż, ale jak ojciec Joanny.

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński

Instagram Post

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński są małżeństwem od 2014 roku i doczekali się już w tym czasie syna. Mimo dzielącej ich różnicy wieku (27 lat) para doskonale się dogaduje, gdyż, poza gorącym uczuciem, łączy ich także poczucie humoru.



"Gdy się poznaliśmy, nie zrobił na mnie najlepszego wrażenia. (śmiech) Sprawy nabrały tempa, gdy zdobył mój numer telefonu i zaczął mi wysyłać zabawne SMS-y. Okazało się, że ma podobne poczucie humoru do mojego. Wtedy po raz pierwszy zapunktował, pomyślałam: »Może coś w nim jest? Poczucie humoru mają przecież ludzie inteligentni«" - mówiła Izabela w wywiadzie dla "Gali".



Internauci nie szczędzą jednak złośliwości i coraz bardziej przesuwają granicę ingerencji w prywatne życie pary. Dlatego też niedawno Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński zamieścili na instagramie film, w którym mierzą się z hejtem pod swoim adresem.

Instagram Wideo

"Hejt to trudny temat. Osoby, które dotyka prędzej czy później zaczynają unikać czytania komentarzy o sobie. Ja nie robiłam tego bardzo długo, aż do dziś. W najnowszym odcinku razem z moim mężem mierzymy się z tym, co piszą o nas anonimowi internauci" - tak ten materiał opisuje Izabela w swoich mediach społecznościowych.

Felicity Huffman i William H. Macy

Instagram Post

Felicity Huffman to wszechstronna, utalentowana i bardzo uznana aktorka, która sławę zdobyła dzięki kultowemu serialowi “Gotowe na wszystko". Od 1997 roku tworzy szczęśliwy związek z Williamem H. Macym, równie utalentowanym, choć z pewnością nie tak urodziwym aktorem. Felicity wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że mimo upływu lat jest wciąż do szaleństwa zakochana w mężu i uważa go za wspaniałego człowieka.



Benji Madden i Cameron Diaz

Instagram Post

Cameron Diaz w 2015 roku została żoną Benjiego Maddena muzyka z zespołu Good Charlotte, a w 2019 roku na świecie pojawiła się ich pierwsza córka Raddix. Cameron jest wręcz posągowo piękną blondynką, natomiast jej mąż to typ dość oryginalnej, buntowniczej urody - cały w tatuażach i odrobinę przysadzisty.

"Mogę powiedzieć, że macierzyństwo i małżeństwo to jak do tej pory najbardziej satysfakcjonujące zajęcie w moim życiu. Obie te role są dla mnie bardzo ważne. Ja prawdopodobnie czekałam na odpowiedni moment, nie rozpraszałam się i teraz w spokoju mogę robić te wszystkie inne rzeczy" - mówiła w jednym z wywiadów Diaz.

Christina Hendricks i Geoffrey Arend

Instagram Post

Piękna Christina Hendricks i nie aż tak urodziwy Geoffrey Arend byli aktorskim małżeństwem od 2006 roku. Para przeżyła razem wiele szczęśliwych lat, jednak w 2019 roku podjęli decyzję o rozstaniu. Kiedy się poznali Christina była zupełnie oczarowana osobowością przyszłego męża. "Był czarujący, zabawny i niesamowicie magnetyczny" - mówiła w jednym z wywiadów.



Amber Tamblyn i David Cross

Instagram Post

Amber Tamblyn to osoba wszechstronnie utalentowana - jest aktorką, pisarką, reżyserką. Za męża wybrała sobie 19 lat starszego Davida Crossa, który jest również aktorem, a także scenarzystą i komikiem. Od 2012 para tworzy szczęśliwe małżeństwo, doczekali się już także pierwszego dziecka.



Mary-Kate Olsen i Olivier Sarkozy

Instagram Post

Bliźniaczki Mary-Kate i Ashley Olsen zdobyły sławę dzięki roli w serialu "Pełna chata". W 2012 Mary-Kate zaczęła spotykać się z przyrodnim bratem byłego prezydenta Francji Olivierem Sarkozym. Związek ze starszym o 17 lat mężczyzną wywołał początkowo skandal. Para nie zważała jednak na plotki i w końcu stanęła na ślubnym kobiercu. Małżeństwo trwało do 2020 roku.

Beyonce i Jay Z

Instagram Post

Beyonce i Jay Z to jedno z najsłynniejszych małżeństw show-biznesu. Łączy ich nie tylko uczucie, ale także pasja twórcza i świetna ręka do interesów. Znajdą się już ponad 20 lat, od 2008 są małżeństwem i doczekali się już tróki dzieci.



Paulina Porizkova i Rick Ocasek

Czeska topmodelka Paulina Porizkova i muzyk Rick Ocasek wiele lat tworzyli udany związek, mimo bardzo wyraźnej różnicy w fizycznej atrakcyjności. Para doczekała się dwójki dzieci. Niestety Ocasek zmarł w 2019 roku.



Instagram Post

Salma Hayek i François-Henri Pinault

Piękną Salmę Hayek pamiętamy z mistrzowskiej roli "Fridy". W 2009 roku aktorka wyszła za mąż za milionera François-Henri Pinaulta - byłego partnera Lindy Evangelisty. Poznali się już w 2006 roku, a rok później przyszła na świat ich córka. W ich małżeństwie nie brakowało kryzysów, jednak jak dotąd udaje im się je pokonać.



Instagram Post

Instagram Post