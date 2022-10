Pierwsze, co zobaczysz, ujawni moc twojego umysłu. Niewielu widzi tu dwa zwierzęta

Obrazy i symbolika są kluczem do odkrycia tego, jak działa nasz umysł, zarówno na poziomie świadomym, jak i nieświadomym. Neuropsycholog i laureat Nagrody Nobla Roger W. Sperry odkrył, że mózg ma dwie półkule - lewą i prawą. Przy pomocy odpowiednich obrazów eksperci są w stanie określić, której strony mózgu używasz najczęściej.

Jego zdaniem każda strona ma swoje własne funkcje, które mają kluczowe znaczenie w tym jak żyjemy. Na poniższym obrazku znajdują się dwa zwierzęta z dżungli, tygrys i małpa.

A zwierzę, które zobaczysz jako pierwsze, ujawni, której strony mózgu używasz najczęściej. Sprawdź i dowiedz się, co to oznacza w praktyce.

Jeśli najpierw zobaczyłeś tygrysa

Ci, którzy widzą tu tygrysa częściej używają lewej półkuli. Oznacza to, że jesteś kimś, kto myśli bardzo strategicznie. Zamiast zawsze patrzeć na świat z emocjonalnego punktu widzenia, używasz bardziej logicznej perspektywy. Takie osoby są bardziej zorientowane na cel i lepiej zorganizowane.

Jeśli najpierw zobaczyłeś małpę

Jeśli zobaczyłeś tu małpę, prawdopodobnie dominuje u ciebie prawa półkula. Tacy ludzie są marzycielami i kreatywnymi typami. Zamiast widzieć rzeczy takimi, jakimi są, mają tendencję do patrzenia głębiej. Często czytają między wierszami i są bardzo intuicyjni i emocjonalni. To rewolucyjni myśliciele - często myślą nieszablonowo i widzą to, co w duszy, a nie tylko to, co w rozumie.

