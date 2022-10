Też uwierzyłeś, że Panna? Błąd! Wiemy, kto jest najsmutniejszy w zodiaku!

Według astrologów skłonność do smutku jest związana z naszymi znakami zodiaku. Niektórzy z nas są bardziej podatni na depresję i smutek niż inni. Ogólnie rzecz biorąc, te znaki zodiaku, które są bardziej emocjonalne i wysoce intuicyjne, są w grupie ryzyka. Ponadto pewne cechy osobowości, takie jak niska samoocena, bycie samokrytycznym, pesymistycznym lub nadmiernie zależnym od innych ludzi, są związane z większą tendencją do poczucia beznadziejności i smutku

Najsmutniejszy znak zodiaku - Rak

Osoby urodzone pod znakiem Raka są najbardziej opiekuńcze i najwięcej dają od siebie innym. Są naturalnie odważne i mężne, co często powoduje, że ściągają na siebie kłopoty. Z zewnątrz odważne, a w środku bardzo wrażliwe Raki, są bardziej niż inni podatne na zranienie.

Reklama

Dają z siebie 100 proc. i tego samego oczekują od innych. Ta cecha czyni Raki bezbronnymi i częściej niż inni wpadającymi w przygnębienie czy stany depresyjne. Dawanie z siebie i nie otrzymywanie w zamian doprowadza do tego, że zaczynamy odczuwać we własnym ciele i umyśle braki. Brakuje nam emocji, uczuć, wsparcia, w końcu sił. Jesteśmy wyczerpani.

Zobacz też: Jaki jest twój kwiat narodzin? Sprawdź, co symbolizuje

Zdjęcie Rak / Picsel / 123RF/PICSEL

Już ci go żal? Już empatyzujesz z biednym, wrażliwym Rakiem? Niestety ten stan, w którym Rak może być załamany, zdołowany i narzekać do woli na niesprawiedliwość świata, jest jego ulubionym. Można się uśmiechnąć pod nosem, ale tak naprawdę to dość niebezpieczna sytuacja. Co innego bowiem narzekanie, a co innego wpędzanie samego siebie w błędne koło smutku i depresji. Słyszałeś o samospełniającej się przepowiedni? To udowodnione naukowo zjawisko, nie ma więc tu żartów.

Nastrojowy i emocjonalny Rak ma tendencję do popadania w stany depresyjne większą niż inni przedstawiciele zodiaku.

Wrażliwym punktem u Raka jest jego... wygląd. Może to i powierzchowne, ale dla Raka na tyle ważne, że jest w stanie zachorować, jeśli nie spełnia swoich własnych wymogów.

Najsmutniejszy znak zodiaku - jak postępować z Rakiem?

Rak jest "matką" zodiaku. Osoby urodzone pod tym znakiem muszą być potrzebne - trzeba je kochać. Potrzebują uznania i uczucia, aby czuć się szczęśliwym i emocjonalnie bezpiecznym w życiu.

Jeśli w swoim najbliższym otoczeniu masz Raka, przyjrzyj mu się dobrze. Zwróć uwagę na to, ile od siebie daje i zrób wszystko, co możesz, żeby odpłacić mu tym samym, albo chociaż dobrym słowem i opieką. To dla niego znaczy bardzo wiele. Właściwie jest najważniejsze w życiu.

Czytaj też:

To, co widzisz na tym obrazku zdradza, jakim i dlaczego jesteś człowiekiem

Najmądrzejsze znaki zodiaku. Lista nie jest niestety zbyt długa