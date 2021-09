Pierwszy dzień jesieni w 2021 roku. Kiedy kończy się astronomiczne i kalendarzowe lato?

Astronomiczne i kalendarzowe lato. Jaka jest różnica?

Pierwszy dzień jesieni oznacza koniec kalendarzowego i astronomicznego lata. Kiedy dokładnie się zaczęło?



Astronomiczne oraz kalendarzowe lato to dwie różne kwestie. Co roku początek lata kalendarzowego przypada na 22 czerwca, czyli jest niezależne od położenia Słońca względem Ziemi.

Inaczej jest natomiast w przypadku początku lata astronomicznego, które rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego między 21 a 22 czerwca. Przez to, że liczba dni w roku wynosi 365 lub 366, to należy pamiętać, że w latach przestępnych lato astronomiczne zaczyna się już dzień wcześniej.



W 2021 roku astronomiczne lato rozpoczęło się 21 czerwca, kiedy Słońce zaczęło górować nad zwrotnikiem Raka i będzie trwać do równonocy jesiennej.



Pierwszy dzień jesieni. Kiedy wypada w 2021 roku?

Podobnie jak w przypadku kalendarzowego lata, tak data pierwszego dnia kalendarzowej jesieni jest niezmienna. Za pierwszy dzień jesieni uznaje się 23 września.



Astronomiczna jesień wygląda jednak zupełnie inaczej i jest związana z równonocą jesienną, która następuje, gdy Słońce przechodzi przez punkt Wagi.

Zdjęcie Mało kto wie o istnieniu termicznej, fenologicznej oraz meteorologicznej jesieni / 123RF/PICSEL

To właśnie wtedy Ziemia przekracza punkt na swojej orbicie, w którym promienie słoneczne padają prostopadle na równik i są jednocześnie styczne do jej powierzchni przy biegunach. W 2021 roku pierwszy dzień jesieni astronomicznej zacznie się 22 września.



Termiczna, fenologiczna i meteorologiczna jesień. Co to oznacza?

Powszechnie używa się jedynie takich określeń jak astronomiczna oraz kalendarzowa jesień. Mało kto wie o istnieniu termicznej, fenologicznej oraz meteorologicznej jesieni.

Ta pierwsza oznacza czas, gdy średnia temperatura dobowa waha między 5 a 15 °C. Za jesień fenologiczną uznano moment dojrzewania kasztanowca, późniejszą zmianę koloru liści oraz ich opadanie. Natomiast wrzesień, październik i listopad to miesiące, które są określane jesienią meteorologiczną.



