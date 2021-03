Pierwszy szpital na świecie będzie podawał tylko posiłki wegańskie

Fani roślinnej diety będą zachwyceni! Hayek Hospital w Bejrucie ogłosił, że pacjenci tej placówki będą od dziś karmieni w stu procentach wegańsko. Tym sposobem stał się pierwszym takim szpitalem na świecie.

Dieta roślinna wkracza również do szpitali

Swoją decyzją władze szpitala pochwaliły się na Instagramie:

- Począwszy od dziś, czyli 1 marca 2021 roku, nasi pacjenci nie będą się już dłużej budzić po operacjach witani szynką, serem, mlekiem i jajkami, czyli produktami, które mogły być odpowiedzialne za ich problemy ze zdrowiem - czytamy.



Przejście na dietę wegańską to finał dużego procesu zmian, wdrażanego w szpitalu przez ostatni rok. Już od jakiegoś czasu pacjenci bejruckiej placówki mogli wybrać szpitalne menu i zdecydować się na dietę roślinną lub pozostać przy tradycyjnej. Byli oni jednocześnie informowani o konsekwencjach spożywania produktów mięsnych, a tych, jak przytacza szpital jest sporo:



- WHO klasyfikuje mięso przetworzone jako produkt rakotwórczy, podobnie jak tytoń i czerwone mięso - serwowanie mięsa w szpitalu nie różni się więc niczym od zachęcania pacjentów do korzystania z przerw na papierosa

- Aż trzy, z czterech nowych chorób zakaźnych pochodzą od zwierząt



- Udowodniono, że przejście na dietę roślinną nie tylko zapobiega wielu chorobom, ale niektóre może nawet cofnąć!



Władze bejruckiej placówki wyjaśniają, że ich moralną odpowiedzialnością jest dostosowanie działań do przekonań - stąd ta decyzja, która, jak czytamy na Instagramie, spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. My również jesteśmy na tak!





