Pies wybiera właśnie twoje łóżko? Masz duże szczęście, bo to oznacza, że pupil czuje się przy tobie niezwykle bezpieczny. Zwierzak wierzy w to, że obronisz go przed potencjalnym zagrożeniem. Duże znaczenie ma również pozycja psa, w której zasypia. Jeśli pies śpi na boku, oznacza to, że czuje się przy tobie bardzo komfortowo. Psy bardzo rzadko kładą się w ten sposób np. w obcych miejscach. Drugą pozycją, która oznacza, że pupil bezgranicznie ci ufa to spanie na plecach z rozłożonymi łapkami.