Pies w pracy. Czy to dobry pomysł?

W trakcie pandemii coraz więcej osób przyzwyczaiło się do obecności swojego zwierzaka podczas pracy w domu. Jednak po powrocie do biura może im doskwierać jego brak. Okazuje się, że zabierając psa do pracy, możemy zwiększyć naszą efektywność.

Pies w pracy. Co mówią badania?

Eksperci z Uniwersytetu Lincoln w Wielkiej Brytanii przeprowadzili pod tym kątem badania naukowe. Dowiedziono, że osoby, które zabrały psa ze sobą, były o 22% bardziej zadowolone z pracy niż te, które tego dnia zostawiły pupila w domu.



Co więcej, koncentracja i zaangażowanie całego zespołu rosły wtedy, kiedy w biurze był obecny pies. Naukowcy zwracają uwagę na fakt, że zwierzęta pomagają zmniejszyć stres i napięcie.





Pies w pracy. Czy to zawsze dobry pomysł?

Pamiętajmy, że psy powinny czuć się w naszej pracy bezpiecznie, wśród obcych ludzi i nowych dźwięków. Biuro mus i być dostosowane do obecności czworonogów. Należy pomyśleć także o współpracownikach, ich alergiach czy strachu przed zwierzętami.





