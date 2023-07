Fala upałów w Chorwacji. Wydano ostrzeżenia dla turystów

Wakacje w Chorwacji to gwarancja doskonałej pogody, ciepłe morze, klimatyczne miasta i miasteczka, piękna architektura i mnóstwo atrakcji nawet dla najbardziej wymagającego turysty. Niestety za kilka dni beztroski wypoczynek urlopowiczów zostanie zakłócony przez anomalie pogodowe.

Choć wszyscy przyzwyczajeni są do wysokich temperatur w Chorwacji podczas lata, to jednak teraz zapowiada się tam prawdziwy ukrop. Państwowy Urząd Meteorologii (DHMZ) Chorwacji wydał ostrzeżenia przed zbliżającą się do Chorwacji falą upałów - poinformował dziennik "Jutarnji list".

Reklama

Bardzo wysokie temperatury powietrza zaczną być odczuwalne na początku przyszłego tygodnia, ale największy upał zapowiadany jest na środę. W Dalmacji żar z nieba utrzyma się przez cały tydzień.

Zdjęcie Do Chorwacji zbliża się fala potężnych upałów / 123RF/PICSEL

Tak wysokie temperatury mogą zagrażać zdrowiu, szczególnie osób wrażliwych, jak dzieci, chorzy, starsi czy osoby pracujące na zewnątrz ostrzegli chorwaccy meteorolodzy na łamach "Jutarnji list".

Państwowy Urząd Meteorologii Chorwacji apeluje do turystów przyjeżdżających na wakacje o zachowanie ostrożności podczas wychodzenia z domu w trakcie najwyższych temperatur. Osoby, które pochodzą z innych krajów Europy, gdzie nie występują tak duże upały, powinny zadbać o odpowiednią ochronę skóry i nawodnienie organizmu.