Spis treści: 01 Ukryta pod klifami Dalmacji plaża Pasjača

02 Plaże przylądka Kamenjak na Istrii

03 Velo i Malo Zaraće. Ukryte plaże wyspy Hvar

04 Plaża Lojena na wyspie Levrnaka w archipelagu Kornati

05 Plaża Borka we wsi Marušići niedaleko Splitu

Malownicze plaże, lazurowa woda, wspaniałe krajobrazy kamienistych wzgórz i niewielkich wysepek na horyzoncie. Z takich miejsc słynie Chorwacja, tak chętnie odwiedzana latem przez turystów nie tylko z Polski, ale i całej Europy. Niestety popularność tego kraju wiąże się z przeludnieniem, hałasem oraz problemem ze znalezieniem miejsca na plaży. Okazuje się jednak, że wciąż istnieją dzikie miejsca, które są rzadko odwiedzane przez turystów. Powodem jest zazwyczaj pozornie trudna dostępność oraz brak rozwiniętej infrastruktury, co dla niektórych stanowi spory problem. Do większości z tych miejsc można jednak w prosty sposób dojechać samochodem, a nawet autobusem.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. To musisz wiedzieć, planując wyjazd do Chorwacji Interia.tv

Zobacz również: Oblegane przez Polaków kurorty mówią "dość". Problemy nie tylko w Chorwacji

Ukryta pod klifami Dalmacji plaża Pasjača

Pasjača to plaża ukryta pod stromymi klifami, dlatego wielu turystów nie zna tego miejsca. Jest ona również trudno dostępna - prowadzą do niej strome wyryte w skale schody. Samo zejście na plażę stanowi dodatkową atrakcję, ponieważ możemy w ten sposób podziwiać niebywały, charakterystyczny dla Dalmacji krajobraz. Dodatkowo po drodze musimy przejść przez wydrążony w skale tunel. To doskonałe miejsce na romantyczny wypoczynek z dala od tłumów turystów.

Piaszczysto-żwirowa plaża Pasjača jest dość niewielka. Z jednej strony otaczają ją wysokie na 150 metrów klify Konavle, a z drugiej krystalicznie czysta woda, która przy brzegu przybiera kolor lazurowego błękitu.

Plaża położona jest 30 kilometrów na południe od Dubrownika. To świetna propozycja dla turystów podróżujących po Chorwacji samochodem, którym z Dubrownika na plażę dotrzemy w około 40 minut. Istnieje również możliwość dojazdu autobusem - z Dubrownika do miejscowości Popovići, a następnie udanie się spacerem (około 15 minut) na plażę.

Zdjęcie Pasjaca to plaża ukryta pod klifami Konavle / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Najspokojniejsze miejsca w Chorwacji. Tutaj wypoczniesz bez tłumów

Plaże przylądka Kamenjak na Istrii

Przylądek Kamenjak to najbardziej wysunięty w morze punkt Istrii. Jego poszarpana i zakręcona linia brzegowa skrywa wiele kameralnych zatoczek i rzadko odwiedzanych plaż. Możemy natknąć się na nie, obchodząc Kamenjak szlakiem, który wiedzie wzdłuż wybrzeża. Po drodze możemy podziwiać piękne krajobrazy z punktów widokowych, a także zatrzymać się na wypoczynek i opalanie na półkach skalnych - warto pamiętać, że plaże na przylądku są wyłącznie skaliste.

To również dobre miejsce na zabawy w wodzie, ponieważ przy brzegu jest ona spokojna i bezpieczna, jednak miłośnicy pływania muszą uważać na silne prądy morskie. W tym miejscu należy zrezygnować z wypływania na głęboką wodę, ponieważ dalej od lądu prądy stają się na tyle silne, że nawet najbardziej doświadczony pływak może mieć problem z powrotem.

Przylądek Kamenjak położony jest około 16 kilometrów od Puli. Prowadzą tam lokalne drogi, dlatego trasę pokonamy w 35-40 minut samochodem. Jako że Kamenjak jest rezerwatem przyrody, za wjazd pojazdem musimy uiścić opłatę. Z jednodniowy pass zapłacimy:

samochód - 15 euro (około 70 złotych),

motor/skuter - 8 euro (około 35 złotych),

kamper - 30 euro (około 135 złotych).

Możemy również wykupić pass na trzy dni lub cały tydzień. W obrębie przylądka drogi są utwardzone, dlatego po takiej wycieczce powinniśmy nastawić się na mycie auta.

Zdjęcie Przylądek Kamenjak jest rezerwatem przyrody / 123RF/PICSEL

Velo i Malo Zaraće. Ukryte plaże wyspy Hvar

Odwiedzając wyspę Hvar, warto wybrać się na plażę Velo Zaraće. To niewielka, cicha i spokojna plaża, skryta u podnóża malowniczego, skalistego klifu. Stamtąd możemy podziwiać zjawiskowe krajobrazy, szczyty wzgórz, a także strzeliste klify i skały. Velo Zaraće to plaża żwirkowo-kamienista. Miejsce to jest nieco częściej odwiedzane przez turystów, niż poprzednie propozycje, ponieważ przy plaży znajduje się restauracja oraz bar. To doskonałe miejsce zarówno na par, jak i rodzin z dziećmi. Zejście do wody jest dość łagodne, a morze jest tam spokojne.

Niecałe 200 metrów dalej znajduje się kolejna malownicza zatoczka o nazwie Malo Zaraće. Jest ona nieco mniejsza od Velo Zaraće i w odróżnieniu od niej leży w cieniu drzew. Ta kameralna zatoczka to idealne miejsce na wyciszenie się i odpoczynek na łonie natury.

Obie zatoczki znajdują się około 16 kilometrów od miejscowości Vrboska i około 10 kilometrów od Hvaru, czyli stolicy wyspy. Dojedziemy tam zarówno samochodem, jak i autobusem, a podróż trwa około 15 minut. Na plażę Velo Zaraće prowadzi wąska ścieżka, którą możemy podjechać pod samą plażę.

Zdjęcie Malo Zaraće to idealna plaża na spokojny odpoczynek z dala od hałasu i tłumów / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Co warto zjeść w Chorwacji, by nie zrujnować portfela?

Plaża Lojena na wyspie Levrnaka w archipelagu Kornati

Cicha i spokojna plaża Lojena znajduje się na wyspie Levranka, która należy do archipelagu Kornati niedaleko Zadaru. Przyczyną znacznie mniejszej popularności tego miejsca wśród turystów jest jego trudna dostępność. Na wyspę dotrzemy jedynie drogą morską. Nie bez powodu Kornati zwane jest "żeglarskim rajem".

Levrnaka to jedna z piękniejszych wysp Kornati. Otacza ją turkusowo-błękitna woda, a wybrzeże przypomina karaibski krajobraz. To dzikie i niezamieszkałe miejsce - nie znajdziemy tam żadnych restauracji, barów czy też sklepów. Główną atrakcją Levrnaki jest Lojena, czyli plaża żwirowa z fragmentami białego piasku. Dno morskie przy plaży jest piaszczyste, a woda przy brzegu jest bardzo spokojna, dlatego Lojena to świetne miejsce do pływania, a także snorkelingu.

Do wyspy Levrnaka dotrzemy statkiem turystycznym z wyspy Dugi Otok lub Murter. Jednakże najbardziej atrakcyjnym sposobem dotarcia na wyspę będzie wykupienie całodniowego rejsu na Kornati. Takie zorganizowane wycieczki zazwyczaj wypływają z Zadaru i zatrzymują się w najbardziej malowniczych miejscach archipelagu.

Zdjęcie Levranka to jedna z najpiękniejszych wysp archipelagu Kornati / 123RF/PICSEL

Plaża Borka we wsi Marušići niedaleko Splitu

Borka to najpiękniejsza i mało znana plaża we wsi Marušići, która znajduje się około 40 kilometrów od Splitu. Jest to ukryta i niewielka zatoczka z krystalicznie czystą, lazurową wodą, a także jasnym żwirem. Możemy podziwiać z niej wspaniały widok na wznoszące się w pobliżu kamieniste góry, a także otaczającą ją naturę.

To świetne miejsce na wypoczynek na łonie natury z dala od hałasu i zgiełku turystów. Na plaży nie ma jednak żadnych udogodnień, w tym toalety. Na taką wycieczkę warto zabrać również swoje jedzenie i wodę lub zaopatrzyć się w nie w pobliskiej wsi.

Ze Splitu do Marušići dojedziemy w godzinę samochodem, a także autobusem. Plaża Borka jest łatwo dostępna, znajduje się niedaleko drogi, a parkingu możemy szukać tuż przy zejściu na plażę.