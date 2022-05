Aida Kosojan-Przybysz to urodzona w Gruzji Ormianka. W Polsce jest znana przede wszystkim z tego, że chętnie dzieli się swoimi wizjami i ważnymi przesłaniami. Tym razem jednak Aida skierowała do Polaków ważny apel. Tym razem chodzi o serię smsów, w których ktoś podszywa się pod znaną wizjonerkę.

Aida: "Ktoś kradnie wasz spokój"

- Dzień dobry kochani! Chcę was ostrzec. Ktoś wysyła, posługując się moim imieniem - Aida Jasnowidz - sms-y o treści: "twoja aura jest zanieczyszczona, proszę o kontakt, wyprowadzę cię z tej złej energii". Ja takich sms-ów nie wysyłam, to nie jestem ja! Bardzo mi przykro, że ktoś kradnie wasz spokój i wasze poczucie bezpieczeństwa. Uważajcie na siebie - zaapelowała jasnowidzka Aida na swoim Instagramie.

Aida oprócz filmów, w których ostrzega fanów, pokazała również, jak wygląda sms, który rzekomo rozsyła.

Aida ostrzega, Polacy komentują

Pod postem zaroiło się od komentarzy. "Kochana Pani Aido, nie mogę uwierzyć, że ktoś się pod panią podszywa", "Podłość ludzka nie zna granic", "Ludzie są bezczelni", "W pierwszej chwili przeszył mnie dreszcz i pomyślałam coś nie tak" to tylko niektóre z nich.

Jedna z internautek próbowała pocieszyć jasnowidzkę: "Aida jeśli ktoś Cię zna i miał z Tobą kontakt to czytając to wie, że to nie Twój poziom. Nie zmienia to faktu, że ludzie są bezczelni, ale moim zdaniem to zazdrość. Tylko ludzie nie zdają sobie sprawy że życie jest tak przewrotne, że dziś na Ciebie piszą, a jutro będą błagać byś im pomogła. Każdy kto Cię zna, wie jakim cudowną jesteś osobą".

Śpiewająca jasnowidzka

Chociaż to dar jasnowidzenia sprawił, że Aida stała się w Polsce bardzo popularna, to warto wiedzieć, że jest ona również piosenkarką. W studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej nagrała swoją pierwszą piosenkę "Za Tobą szalałam", zrobiła wokalizację Jackowi Wójcickiemu do utworu "Meshuge". Piosenki znalazły się na płycie Katarzyny Gärtner "Czar korzeni".

W 2000 roku Aida wydała singel z utworem "Kiedy Cię kocham". Swoją pierwszą solową płytę wizjonerka nagrała w 2001 roku. Pojawiły się na niej kompozycje artystki i utwory oparte na motywach ormiańskich i gruzińskich. Kolejny album opatrzyła tytułem: "Nagie myśli".

