Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę wielu ekspertów z różnych dziedzin kreśli scenariusze dalszych losów zarówno państw, jak i ich przywódców. W związku z tym horoskopy, czy przepowiednie cieszą się dużą popularnością wśród społeczeństwa.

Jak zdaniem astrologów będzie wyglądać najbliższa przyszłość Wołodymyra Zełenskiego? Tego dowiecie się od wróżki Mariwy, która przygotowała dla ukraińskiego przywódcy majowy horoskop.



Co mówią gwiazdy o Wołodymyrze Zełenskim?

Zdjęcie Wróżka Mariwa uważa, że Wołodymyr Zełenski dzięki przyjściu na świat podczas pełni Księżyca jest jeszcze bardziej zdeterminowany i gotowy do walki. / Danil Shamkin / Getty Images

Urodzony 25 stycznia 1978 podczas pełni Księżyca, zwanej Wilczą, a przyjście na świat w takim momencie, zdeterminowało jego wielkość, siłę i umiejętność walki, zarówno indywidualnej, jak i grupowej. A jako, że dodatkowo jest zodiakalnym Wodnikiem, został prawdziwym bohaterem, za którym idą tłumy.

I nie jest to stwierdzenie bezpodstawne, bo jest to jego powołanie. Jest jednocześnie silny, waleczny, nieustraszony, jak również lojalny, elokwentny, godny zaufania, nigdy nie traci optymizmu i wiary.

Co czeka w maju prezydenta Ukrainy?

W maju będzie po prostu sobą i to będzie procentować. I choć początek miesiąca będzie dla niego dosyć ciężki, ponieważ wróg mocno zaatakuje i zada bolesny cios, to jednak go to ani nie zaskoczy, ani nie pokona. Ataki zostaną odparte, a wiara niezachwiana.

Środek miesiąca będzie czasem, w którym zdobędzie on kolejnych sojuszników i dużą pomoc od nich, tak jak od wielu innych sprzymierzeńców, którzy go popierają. Będzie prowadził wiele rozmów, szukał wsparcia i otrzyma je również od państwa, które do tej pory się wstrzymywało. To będzie czas na dyplomację, ale też opracowywanie strategii i podejmowania mądrych i rozsądnych decyzji, zawsze o krok przed wrogiem. Będzie rósł w siłę, zarówno przywódczą, jak i militarną, a jego wróg będzie wyraźnie słabł, zarówno fizycznie, jak i bitewnie.

Wróżka o Wołodymyrze Zełenskim: wygrana na wyciągnięcie ręki?

Zdjęcie Maj będzie przełomowym miesiącem dla Ukrainy? / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / East News

Koniec miesiąca to głównie rozliczenia strat i sukcesów i te drugie w maju będą wyraźnie widoczne i odczuwalne. To jeszcze nie będzie ostateczny koniec i wygrana, ale ta będzie się zbliżać.

To będzie ciężki miesiąc, a trudne sytuacje, z którymi się spotka podczas tego miesiąca z jednej strony go bardzo zmęczą, a z drugiej dadzą dużo siły do działania i walki za swój kraj, za swój naród, za wolność i sprawiedliwość dla wszystkich, a los i ludzie będą mu w tym sprzyjać.

