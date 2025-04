Pilne ostrzeżenie dla klientów. Szkodliwe substancje mogą przenikać do jedzenia

Sieć sklepów Tedi wydała najnowszy komunikat, w którym ostrzega klientów przed używaniem artykułu dostępnego do niedawna w sprzedaży. Zawiera on niebezpieczne substancje, które mogą przenikać do żywności i powodować duże zagrożenie dla zdrowia.