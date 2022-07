"Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych, w badanych próbkach wyrobów pn. Łyżka Kamille i Szpatułka Kamille" - informuje GIS.

Mowa o produktach: łyżka - numer partii KM 5023 oraz szpatułka - numer partii KM 5022. Krajem pochodzenia produktów są Chiny, zaś importerem Ravex Group Sp. z o.o., al. Krakowska 6, 05-090 Sękocin Nowy.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne są substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Pilne ostrzeżenie GIS. Zalecono wycofanie produktów

Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, importer podjął natychmiastowe działania związane z wycofaniem tych produktów. O sytuacji poinformowano również dystrybutorów.

"Zalecono im niezwłocznie wycofanie kwestionowanych partii wyrobów do kontaktu z żywnością ze wszystkich punktów handlowych, oraz zwrot do magazynu importera"- tłumaczy GIS, zalecając jednocześnie, aby nie używać wskazanych w komunikacie produktów do kontaktu z żywnością.

