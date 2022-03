Witamina D3 wycofana z aptek ze skutkiem natychmiastowym

Wycofywany preparat to witamina D3 podawana dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym. Produkt ma postać kropli. Wady jakościowe wykryto w serii 19KQ193 leku Vigantol (Cholecalciferolum), 500 µg/ml (20 000IU/ml), krople doustne, roztwór, którego termin ważności upływa w październiku 2024 roku. Decyzja GIS o wycofaniu z obrotu ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Producent zwraca się do GIS z prośbą o wycofanie partii

GIS zdecydował o natychmiastowym wycofaniu leku z aptek na prośbę podmiotu odpowiedzialnego. Firma P&G Health Germany GmbH podczas badań nad stabilnością produktu wykryła niezgodność poziomu substancji czynnej w leku z właściwymi parametrami. W wyniku analizy ryzyka firma farmaceutyczna zdecydowała się zwrócić do Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Co zrobić jeśli masz taki lek u siebie?

Jeśli masz taki lek na półce przede wszystkim, zaprzestań jego przyjmowania. Zapakuj szczelnie, by płyn nie rozlał się podczas transportu i oddaj go do najbliższej apteki lub wrzuć do specjalnego pojemnika w szpitalu bądź przychodni.



***

