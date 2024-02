Pilne ostrzeżenie: Pod żadnym pozorem nie jedz tej przyprawy

Życie i styl

Popularna przyprawa w trybie natychmiastowym ma być wycofana z oferty sieci sklepów Auchan. W mielonym kminie rzymskim stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Sieć apeluje do klientów, którzy kupili ten produkt, by go nie spożywali, wyrzucili lub zwrócili do sklepu.

Zdjęcie Popularna przyprawa została wycofana ze sprzedaży w sklepach Auchan / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News