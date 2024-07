Antycyklon afrykański Charon , który przyniesie ze sobą do Włoch bardzo wysokie temperatury powietrza, obejmie niemal cały kraj, ale w poniedziałek najgoręcej ma być w Rzymie , gdzie obowiązuje najwyższy, czerwony stopień alarmu . Takie alerty wprowadzone przez ministerstwo zdrowia obowiązują również m.in. we Florencji, Frosinone, Palermo, Perugii i Rieti .

Władze Wiecznego Miasta apelują do mieszkańców i turystów m.in. o rozsądne przebywanie na słońcu i regularne nawadnianie organizmu, ponieważ odczuwalna temperatura ma wynieść aż 42 st. C. Tak ciepło w stolicy Włoch jeszcze w tym roku nie było .

Na nogi postawiono służby medyczne, które z uwagi na bardzo dużą liczbę zasłabnięć wśród turystów i mieszkańców Rzymu, niemal co chwilę wzywane są do potrzebujących. Z kolei tamtejsza opieka socjalna ma szczególnie zatroszczyć się o osoby starsze , najbardziej narażone na negatywne skutki upału.

Potężne upały we Włoszech mają utrzymywać się przez kolejne 10 dni , a na południu kraju termometry nocą mogą wskazywać nawet 25-30 kresek .

Wybierasz się do Włoch? Polska ambasada apeluje

Ambasada RP we Włoszech w mediach społecznościowych zaapelowała do Polaków przebywających lub wybierających się do Włoch o ostrożność.