Włoska Liga Ochrony Środowiska (Legambiente) oraz Włoski Klub Turystyczny co roku oceniają ponad 400 kurortów, w celu wyróżnienia najpiękniejszych miejsc w kraju. Kurorty, które najlepiej łączą piękno natury z zasadami ekologii i zrównoważonego rozwoju , nagradzane są prestiżowym wyróżnieniem Cinque Vele.

W tegorocznej edycji tytuł najpiękniejszego nadmorskiego kurortu we Włoszech przypadł malowniczemu miasteczku Pollica , położonemu w regionie Kampania, nieco ponad 100 km od dobrze znanego i uwielbianego przez turystów wybrzeża Amalfi.

Pollica, położona w sercu Kampanii na południowym zboczu Monte Stella, to nie tylko miejsce o bogatej historii, ale także perła wśród włoskich nadmorskich kurortów. Miasteczko to jest częścią historycznego obszaru Cilento Antico i może poszczycić się urokliwą architekturą i interesującymi zabytkami.

Turyści odwiedzający to miejsce mogą odwiedzić Castello dei Principi Capano - zamek z 1290 roku ze średniowieczną wieżą, która stała się symbolem miasteczka. Ciekawym pod względem historycznym miejscem jest również klasztor Santa Maria delle Grazie , zbudowany w XVII wieku z inicjatywy księcia Vincenzo Capano.

Jednakże tym, co przyciąga turystów w to miejsce, jest urokliwa włoska architektura, piękne położenie, a także wspaniałe krajobrazy. Pollica przyciąga zarówno miłośników historii, jak i tych, którzy pragną odpocząć w spokojnych, malowniczych zakątkach.

Jednym z największych atutów okolicy jest plaża Pioppi z ciepłą i krystalicznie czystą wodą. Zejście do niej jest dość łagodne, dlatego z uroków plaży mogą korzystać zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby starsze. Plaża po części jest piaszczysta, otaczają ją zielone wzgórza, w które wkomponowane są historyczne budynki miasta, co też tworzy niesamowitą atmosferę.

Mimo rosnącej popularności miasto zachowuje swój autentyczny, spokojny charakter, wolny od zgiełku masowej turystyki. To idealne miejsce na relaks, w którym możemy cieszyć się pięknem natury i włoskiej kultury.

Pollica to malowniczo położone miasteczko, które przyciąga kameralną atmosferą i wspaniałą architekturą 123RF/PICSEL

Kameralny i spokojny urok miasteczka Pollica po części wynika z trudnej dostępności tego miejsca. Najbliższe lotnisko znajduje się w Neapolu oddalonym od miejscowości o 150 km. O ile do Neapolu w prosty sposób dolecimy bezpośrednio z czterech polskich miast - Katowic, Warszawy, Gdańska i Wrocławia to, aby dostać się do samej miejscowości transportem publicznym, musimy liczyć się z kilkoma przesiadkami.