Historia bałtyckiego bursztynu sięga około 40 milionów lat. Stosunkowo młode Morze Bałtyckie, wieki temu porośnięte było lasami, których drzewa z niewiadomych dotąd przyczyn zaczęły ronić spore ilości żywicy. Ta, po drodze niejednokrotnie porywając małe owady lub części roślin, skamieniała i w twardych bryłkach przetrwała do dziś.

A podczas gdy dziś wielu docenia bursztyn szczególnie z uwagi na cechy wizualne, przed laty był on jednym z tych kamieni szlachetnych, w którego posiadanie chciał wejść każdy.

Bursztyn od lat jest magicznym kamieniem , według wierzeń chroniącym przed urokami, klątwami i złymi ludźmi . Jego dobroczynne właściwości przed laty doceniały już nasze babcie - uważając za talizman o aktywizującym i oczyszczającym wpływie na organizm, który w swojej kolekcji chciał mieć każdy. Szczególnie, że wielu uważało go także za kamień sukcesu.

Przyjazny człowiekowi, od wieków służył więc nie tylko do celów dekoracyjnych. Podczas gdy jedni wierzyli w jego magiczne właściwości, inni doceniali go z uwagi na lecznicze działanie. Medycy przepisywali go na bóle głowy, artretyzm czy problemy z sercem, a pacjenci przygotowywali kolejno na jego bazie prozdrowotne napoje czy nalewki.