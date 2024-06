O jaki kraj chodzi? Sprawa tyczy się Włoch! Italia to bowiem nie tylko państwo słynące z pizzy czy makaronu, lecz także wspaniałych plaż, a sami Włosi idą nawet o krok dalej i twierdzą, że to właśnie u nich są one najpiękniejsze na świecie. Trudno im się dziwić, bo tamtejsze nadmorskie miejsca rzeczywiście zapierają dech w piersiach i niektórzy są nimi tak zachwyceni, że chcą zabrać kawałek rajskiego nieba ze sobą...

Chociaż wydaje się to grubą przesadą, to kary są tak surowe ze względu na obcokrajowców, którzy od lat ignorowali lokalne przepisy i pomimo zakazów i tak zabierali ze sobą piasek.

- "Tylko ułamek turystów odwiedzających Sardynię spędza czas na wykopywaniu do 40 kilogramów piasku, co zrobiła jedna francuska para w 2019 roku, ale jeśli pomnożymy połowę tej kwoty przez pięć procent z miliona turystów rocznie... Przyczyniłoby się to znacząco do zmniejszenia liczby plaż" - powiedział w rozmowie z BBC naukowiec Pierluigi Cocco.