Obuwie wykonane z niskiej jakości tworzyw sztucznych, z których produkowane są niektóre tanie sandały, może powodować nadmierne pocenie się stóp i brak wentylacji. To z kolei prowadzi do powstawania pęcherzy, odparzeń i nieprzyjemnego zapachu. Sztuczne materiały nie dopuszczają powietrza do stóp, co jest kluczowe w upalne dni.