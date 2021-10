Płaci czynsz za mieszkanie. Nie wie, że jego dziewczyna jest właścicielką

Wyznanie TikTokerki zszokowało internautów. Kobieta ujawniła, że od pięciu lat jest właścicielką mieszkania, w którym od roku mieszka ze swoim chłopakiem.

Kobieta wyznała, że to jej partner płaci za czynsz oraz rachunki, a pieniądze trafiają prosto na jej konto.

Film został obejrzany ponad trzy miliony razy, a internauci nie kryli oburzenia. Pojawiły się głosy, że kobieta wykorzystuje swojego partnera. Wiele osób nie mogło zrozumieć, dlaczego mężczyzna zgodził się płacić osobie, której nigdy nie widział.



Nie wszyscy jednak mieli negatywne nastawienie. Niektórzy stwierdzili, że nie widzą w tym nic złego, a nawet uważają, że pomysł jest genialny.



Kobieta pod filmem dodała opis, w którym zapytała internautów, czy jej chłopak będzie na nią zły, gdy odkryje prawdę. Patrząc na to, że nagranie stało się hitem sieci, to film niedługo dotrze także do jej partnera.

