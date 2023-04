Spis treści: 01 Większość z nas nie wie o zadłużeniu we wspólnocie

Długi wynikające ze zobowiązań czynszowych nie są problemem wyłącznie zadłużonego, któremu grożą poważne konsekwencje z licytacją mieszkania włącznie, ale także innych sąsiadów. Każda niezapłacona kwota oznacza bowiem mniej pieniędzy w budżecie spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej, co może się wiązać np. z rzadszymi remontami budynku.

Jeśli dłużników jest kilku, blok czy kamienica mogą szybko znaleźć się w opłakanym stanie - podwyżki czynszu mogą zatem niekiedy wynikać właśnie z długów sąsiada.

Większość z nas nie wie o zadłużeniu we wspólnocie

Z badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wynika, że aż 50,4 proc. właścicieli mieszkań nie wie o ogólnym zadłużeniu czynszowym w swojej wspólnocie, ponieważ zarząd takich informacji nie udostępnia. Dodatkowo, co piąty badany przyznał, że ta kwestia go po prostu nie interesuje.

Upublicznianie informacji o ogólnym zadłużeniu mieszkańców mogłoby zwiększyć świadomość lokatorów w kwestii nieterminowych wpłat i wpłynąć na budżet spółdzielni. Mieszkańcy dostaliby odpowiedź na nurtujące ich pytania: dlaczego plac zabaw dla ich pociech nie został postawiony, a klatka schodowa wciąż nie przeszła obiecanego jakiś czas temu remontu. Poczuliby się wtedy współodpowiedzialni za finanse przyznała Katarzyna Mikołajczyk, kierownik zespołu wsparcia i obsługi klienta strategicznego KRD BIG SA.

Zaledwie 30 proc. właścicieli mieszkań ma świadomość sytuacji finansowej swojej wspólnoty lub spółdzielni - mimo iż wpływa ona na wszystkich mieszkańców budynku. W jaki sposób? Spółdzielnie są w stanie w takiej sytuacji podnieść czynsz innym mieszkańcom, aby pokryć bieżące koszty utrzymania budynku, jego remontów i ogólnej eksploatacji.

Zdjęcie Podwyżki czynszów mogą wynikać m.in. z zadłużenia jednego z mieszkańców / 123RF/PICSEL

Czy wspólnoty mieszkaniowe zatajają przed nami fakt zadłużenia?

Czy rzeczywiście jest tak, że wspólnoty zatajają przed nami informacje dotyczące zadłużenia? Nie do końca tak jest. Uzyskać informację o zadłużeniu można w bardzo prosty sposób, trzeba tylko przyjść na zebranie wspólnoty. Tymczasem dane pokazują, że na spotkania z zarządem chodzimy rzadko:

46,9 proc. badanych w ogóle nie uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez zarząd spółdzielni,

20 proc. badanych wzięło udział tylko w jednym z trzech zorganizowanych spotkań,

na dwa spotkania z trzech udało się już tylko 11,8 proc. badanych,

17,3 proc. wybrało się na wszystkie trzy spotkania.

Można zatem śmiało wnioskować, że zaangażowanie właścicieli mieszkań w życie wspólnoty mieszkaniowej nie należy do najwyższych. KRD BIG zwraca uwagę, że bierność członków wspólnoty przeważnie prowadzi do wzrostu zadłużenia.

I odwrotnie - aktywna postawa właścicieli może sprawić, że zarząd podejmie kroki prowadzące do wyegzekwowania należności, np. wpisze daną osobę do rejestru długów. - Dopisanie dłużnika do rejestru upublicznia dług oraz blokuje dłużnikowi dostęp do innych usług finansowych na rynku, takich jak wzięcie kredytu w banku czy podpisanie umowy z operatorem telefonicznym - wskazuje Katarzyna Mikołajczyk.



Zdjęcie Obecność na zebraniach spółdzielni mieszkaniowej to klucz do wiedzy na temat sytuacji jej sytuacji finansowej / 123RF/PICSEL

Jakie kroki może podjąć wspólnota w przypadku zadłużenia mieszkańca?

Jeszcze kilka lat temu na klatkach schodowych często wywieszano imienne listy dłużników albo listy z numerami zadłużonych lokali i kwotami. Jednak w myśl przepisów o RODO nie wolno upubliczniać w ten sposób danych osób zadłużonych. Prawo wglądu w finanse wspólnoty mają bowiem tylko jej członkowie.

Wspólnota nie może odciąć dłużnika od wody, prądu itp., ale może podjąć szereg działań takich jak m.in. zatrudnienie windykatora, wpisanie do rejestru dłużników czy zaangażowanie w sprawę komornika i doprowadzenie do zlicytowania mieszkania osoby niepłacącej.

W interesie wspólnoty powinna leżeć również pomoc zadłużonemu mieszkańcowi w wyjściu z jego zadłużenia, bowiem samo wyegzekwowanie należności niewiele da, jeśli dłużnik będzie w dalszym ciągu tkwił w finansowym dołku. W takim przypadku, jeśli zależy nam na dobru wspólnoty mieszkaniowej, warto zainteresować się sytuacją sąsiada i spróbować wesprzeć go w wychodzeniu z kłopotów.

