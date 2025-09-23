Jesienią używam zamiast masła. To smarowidło z dynią nie ma sobie równych
Wraz z jesienią nadszedł sezon na dynię, którą od lat doceniamy za jej wartości odżywcze i kulinarne możliwości. Bogata w błonnik i witaminy znajduje zastosowanie zarówno w potrawach wytrawnych, jak i deserach. Oprócz rozgrzewającej zupy lub aromatycznego ciasta możemy z niej przygotować smakowite smarowidło do chleba, które z powodzeniem zastąpi masło.
Spis treści:
- Dynia w roli głównej - od zupy po hummus
- Hummus z dynią - prosty przepis krok po kroku
- Jak jeść hummus z dynią?
Dynia w roli głównej - od zupy po hummus
Dynia to prawdziwa królowa jesiennej kuchni. Bogata w błonnik i beta-karoten wspiera odporność, poprawia kondycję skóry i sprzyja prawidłowej pracy jelit. Jej naturalna słodycz i kremowa konsystencja sprawiają, że można ją wykorzystać w wielu daniach - od klasycznej zupy krem, przez ciasta, aż po wytrawne pasty do pieczywa.
Jednym z najlepszych sposobów na wydobycie jej walorów smakowych jest przygotowanie prostego hummusu z dodatkiem purée z dyni. Ta niepozorna pasta do chleba to prawdziwa skarbnica zdrowia - dynia zawiera całą masę witamin i minerałów w tym witaminę A, E, C, błonnik, potas, żelazo oraz magnez. Z kolei dzięki dodatkowi ciecierzycy sprawia, że pasta jest bogata w białko.
Hummus z dynią - prosty przepis krok po kroku
Aby przygotować hummus, wystarczy kilka łatwo dostępnych składników:
- 200 g ugotowanej ciecierzycy,
- 2 ząbki czosnku,
- 3 łyżki pasty tahini,
- łyżka soku z cytryny,
- 4 łyżki oliwy z oliwek,
- 1 szklanka purée z dyni,
- sól, pieprz i inne przyprawy według uznania
Przygotowanie:
- Do naczynia blendera włóż ciecierzycę, tahini, czosnek, oliwę oraz sok z cytryny i miksuj, aż składniki dobrze się połączą.
- Dodaj purée z dyni i ulubione przyprawy. Blenduj dalej, aż masa będzie jednolita i aksamitna.
- Gotową pastę przełóż do miseczki i odstaw do lodówki na minimum godzinę, by smaki się połączyły i całość lekko stężała.
Jak jeść hummus z dynią?
Tego rodzaju smarowidło świetnie zastąpi masło na kanapkach. Doskonale komponuje się z różnymi serami żółtymi, a nawet wędliną. W połączeniu z rukolą i powidłami śliwkowymi tworzy zestawienie, które idealnie pasuje do jesiennego klimatu.
Hummus z dyni można też wykorzystać jako dip do warzyw pokrojonych w słupki, dodatek do sałatek czy składnik wrapów. Dzięki temu nie tylko urozmaici codzienne posiłki, ale i wzbogaci je o wartości odżywcze. To świetny przykład na to, jak sezonowe produkty mogą odmienić kuchnię i w prosty sposób wprowadzić do niej odrobinę zdrowia i nowości.