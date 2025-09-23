Spis treści: Dynia w roli głównej - od zupy po hummus Hummus z dynią - prosty przepis krok po kroku Jak jeść hummus z dynią?

Dynia w roli głównej - od zupy po hummus

Dynia to prawdziwa królowa jesiennej kuchni. Bogata w błonnik i beta-karoten wspiera odporność, poprawia kondycję skóry i sprzyja prawidłowej pracy jelit. Jej naturalna słodycz i kremowa konsystencja sprawiają, że można ją wykorzystać w wielu daniach - od klasycznej zupy krem, przez ciasta, aż po wytrawne pasty do pieczywa.

Jednym z najlepszych sposobów na wydobycie jej walorów smakowych jest przygotowanie prostego hummusu z dodatkiem purée z dyni. Ta niepozorna pasta do chleba to prawdziwa skarbnica zdrowia - dynia zawiera całą masę witamin i minerałów w tym witaminę A, E, C, błonnik, potas, żelazo oraz magnez. Z kolei dzięki dodatkowi ciecierzycy sprawia, że pasta jest bogata w białko.

Hummus z dynią - prosty przepis krok po kroku

Aby przygotować hummus, wystarczy kilka łatwo dostępnych składników:

200 g ugotowanej ciecierzycy,

2 ząbki czosnku,

3 łyżki pasty tahini,

łyżka soku z cytryny,

4 łyżki oliwy z oliwek,

1 szklanka purée z dyni,

sól, pieprz i inne przyprawy według uznania

Przygotowanie:

Do naczynia blendera włóż ciecierzycę, tahini, czosnek, oliwę oraz sok z cytryny i miksuj, aż składniki dobrze się połączą. Dodaj purée z dyni i ulubione przyprawy. Blenduj dalej, aż masa będzie jednolita i aksamitna. Gotową pastę przełóż do miseczki i odstaw do lodówki na minimum godzinę, by smaki się połączyły i całość lekko stężała.

Przygotowanie hummusu z dyni jest bardzo proste 123RF/PICSEL

Jak jeść hummus z dynią?

Tego rodzaju smarowidło świetnie zastąpi masło na kanapkach. Doskonale komponuje się z różnymi serami żółtymi, a nawet wędliną. W połączeniu z rukolą i powidłami śliwkowymi tworzy zestawienie, które idealnie pasuje do jesiennego klimatu.

Hummus z dyni można też wykorzystać jako dip do warzyw pokrojonych w słupki, dodatek do sałatek czy składnik wrapów. Dzięki temu nie tylko urozmaici codzienne posiłki, ale i wzbogaci je o wartości odżywcze. To świetny przykład na to, jak sezonowe produkty mogą odmienić kuchnię i w prosty sposób wprowadzić do niej odrobinę zdrowia i nowości.

