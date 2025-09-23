Spis treści: Połóż na parapecie - wilgoć zniknie z okna Zabezpiecz szyby przed osadzaniem się pary wodnej Jak pozbyć się pleśni z okien i ich okolic? Pamiętaj o zasadach, które zmniejszają wilgotność powietrza w mieszkaniu

Połóż na parapecie - wilgoć zniknie z okna

Wilgoci z okien z łatwością można pozbyć się za pomocą tanich domowych metod. Na parapecie wystarczy położyć miseczkę z solą kuchenną lub sodą oczyszczoną. Obie substancje są naturalnymi pochłaniaczami wilgoci. Podobny efekt uzyskasz, wsypując do płóciennego woreczka lub skarpetki sporą ilość ryżu lub kociego żwirku.

Zabezpiecz szyby przed osadzaniem się pary wodnej

Inną metodą jest przetarcie szyb specjalną mieszanką, która utrudnia osadzanie się pary wodnej. Wystarczy zmieszać glicerynę i alkohol w proporcji 1:1 i nanieść na szybę, a następnie wypolerować, by nie było smug. Gliceryna tworzy naturalną powłokę, która ogranicza osadzanie wilgoci, a alkohol przyspiesza jej odparowanie.

Jak pozbyć się pleśni z okien i ich okolic?

Nadmiar wilgoci szybko powoduje powstawanie pleśni w okolicy okien. Aby pozbyć się tego szkodliwego dla zdrowia nalotu, można skorzystać z domowych metod. Na pleśń wystarczy nałożyć pastę na bazie sody oczyszczonej i niewielkiej ilości wody. Po kilkunastu minutach całość należy zmyć wilgotną ściereczką.

Innym sposobem jest spryskanie pleśni mieszanką octu i wody - do butelki z atomizerem wlej ocet i wodę w proporcji 1:1 i spryskaj zanieczyszczone miejsce. Po kilku godzinach wystarczy je przetrzeć wilgotną ścierką lub gąbką.

Jeśli te zabiegi nie pomogą i pleśń będzie wracać, wetrzyj w nią odrobinę olejku z drzewa herbacianego.

Jak zapobiegać powstawaniu pleśni w okolicy okien i jak się jej pozbyć? 123RF/PICSEL

Pamiętaj o zasadach, które zmniejszają wilgotność powietrza w mieszkaniu

Aby zapewnić optymalną wilgotność powietrza w mieszkaniu (między 40 a 60 proc.), należy regularnie i często wietrzyć pomieszczenia. Dobrym rozwiązaniem jest również zamontowanie w oknach nawiewników, które gwarantują stałą cyrkulację powietrza. Zadbaj też o odpowiednią wentylację - czyść kratki i otwory wentylacyjne, a w kuchni podczas gotowania używaj wyciągu i otwieraj okna. Na parapetach warto też mieć rośliny doniczkowe, które pochłaniają wilgoć - skrzydłokwiat, paproć lub bluszcz.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 144: Renata Gabryjelska INTERIA.PL