Tak przedstawia się pogoda na weekend

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - w sobotę wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże, ale pojawią się również przelotne opady deszczu. Na wschodzie i południu kraju będziemy mieć do czynienia z burzami. Wysokość opadów w czasie burz do 20 mm na wschodzie i 30 mm na południu. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, nad morzem i w rejonach podgórskich od 18°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W niedzielę sytuacja pogodowa nie ulegnie zmianie - nadal wystąpią przelotne opady deszczu, którym mogą towarzyszyć burze.

W poniedziałek możemy liczyć na więcej słońca, a przelotnie może popadać tylko na wybrzeżu. Przewidywana temperatura to od 22°C nad morzem do 26-27°C w głębi kraju. We wtorek wystąpią burze na południe i wschodzie kraju, ale nadal utrzyma się wysoka temperatura - do 27 kresek.