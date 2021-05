Plastik w jedzeniu i ubraniach. Sprawdź, jak go unikać

Plastikowe produkty, tak wszechobecne w naszym codziennym życiu, szkodzą nie tylko naszemu środowisku, ale także zdrowiu. Właśnie ruszyła kampania #NonHazPlasticDiet, której celem jest zmniejszenie emisji niebezpiecznych substancji chemicznych z plastikowych produktów.

Zdjęcie Plastik obecny w ubraniach podrażnia skórę / 123RF/PICSEL

Reklama

Produkty takie jak ubrania, zabawki, przybory sportowe i kąpielowe, akcesoria i opakowania na żywność, których używamy na co dzień, mogą zawierać niebezpieczne substancje chemiczne, powodujące raka, wywołujące alergie i poważnie zaburzające gospodarkę hormonalną. Obok stylu życiu i diety, udział substancji chemicznych w naszym życiu, jest uważany przez naukowców, za zwiększający ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne.

Reklama

Większość tworzyw sztucznych to mieszanki polimerów, które są zwykle otrzymywane z paliw kopalnych i mieszaniny dodatków. Dodatki te nadają przedmiotom pożądane funkcje, takie jak wysoka elastyczność (zmiękczacze), ochrona przed promieniowaniem UV (filtry UV) czy ognioodporność (opóźniacze spalania). Mogą one jednak powodować raka i inne choroby cywilizacyjne oraz wpływać na nasz system hormonalny. Wchodzą do naszych ciał poprzez kontakt ze skórą, oddychanie i pożywienie, które jemy.

Niestety wiedza na temat niebezpiecznych substancjach w produktach z tworzyw sztucznych nie dotarła jeszcze do większości ludzi. Biorąc udział w kampanii #NonHazPlasticDiet chcemy rozpocząć dyskusję na temat obecności szkodliwych substancji w tworzywach sztucznych. Dlatego rekomendujemy zarówno zmniejszenie użycia plastiku w codziennym życiu, jak i przyjrzeniu się składowi chemicznemu produktów, które kupujemy. Kampania ma również na celu promocję świadomych wyborów konsumenckich i bezpiecznego sposobu używania plastikowych produktów. Niektóre substancje chemicznie uwalniają się z produktu pod wpływem wysokiej lub niskiej temperatury.

Kampania #NonHazPlasticDiet potrwa do 13 czerwca. Przez 6 tygodni poprzez media społecznościowe dostarczymy wielu informacji o potencjalnych zagrożeniach, jakie plastik może stanowić dla naszego zdrowia i środowiska, w jakich grupach produktowych go znajdujemy i jakie mogą być bezpieczniejsze alternatywy. Będziemy również zachęcać do korzystania z aplikacji "Pytaj o chemię" i skanowania produktów, w celu uzyskania od producentów plastikowych towarów informacji o szkodliwych substancjach chemicznych, zgodnie z unijnym rozporządzeniem REACH. Im więcej osób będzie prosić

Kampania #NonHazPlasticDiet jest oficjalnym wydarzeniem partnerskim Zielonego Tygodnia UE i będzie prowadzona w Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Łotwie, Litwie, Polsce, Portugalii, Serbii, Szwecji, Rosji i wielu innych krajach w całej Europie. Oficjalna strona kampanii: www.nonhazcity.eu