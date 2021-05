Płucz nim usta. Nie uwierzysz w czym pomaga

Odetkane zatoki i koniec problemów z bolącym gardłem! Zaskakujące właściwości oleju kokosowego wspomogą cię przy przeziębieniu i lekkich infekcjach. Dzięki tej prostej metodzie, znacznie poprawi się też kondycja twojej skóry.

Zdjęcie Płukanie ust olejem kokosowym pomoże zwalczyć problemy organizmu / 123RF/PICSEL

Olej kokosowy budzi zachwyt i kontrowersje. Jedni negują sposób jego pozyskiwania, inni przestrzegają przed stosowaniem go w kuchni, w wysokich temperaturach. Mimo to, jego lecznicze właściwości w medycynie Wschodu, pozostają niekwestionowane od tysięcy lat.



Płukanie ust olejem, to metoda stosowana w Ajurwedzie. Wystarczy łyżka oleju dwa razy dziennie, aby poprawić w widoczny sposób dobrostan naszego organizmu. Sposób ten świetnie sprawdza się w infekcjach górnych dróg oddechowych czy lekkim przeziębieniu. Poprawia także w widoczny sposób stan naszej skóry i wybiela zęby. Warto olejową kurację stosować przez kilka tygodni by zobaczyć efekty. Jak ją stosować? To bardzo proste.



Pierwszym krokiem jest wybór oleju. Najlepiej wybrać bezwonny, nierafinowany olej kokosowy z ekologicznym certyfikatem. Jego łyżeczkę nabieramy w usta i intensywnie płuczemy i wypluwamy. W ten sposób pozbywamy się bakterii zalegających w gardle i utrudniających przełykanie. Olej dociera do przestrzeni między zębowych i działa jak płyn do płukania jamy ustnej. Jest jednak dużo tańszy niż specyfiki dostępne w drogeriach.



