Są jednak pewne symptomy, które zwiastują niewierność partnera. Czasami warto je poznać, by uniknąć bolesnych rozczarowań. Inaczej zapewne zdradzona kobieta potraktuje jednorazową przygodę partnera, niż jego wieloletni związek, który rozgrywa się równolegle, za jej plecami.



Statystyki pokazują, że częściej zdradzają mężczyźni, co w dużej mierze wynika z większej mobilności panów, jeżeli chodzi o pracę i różnego rodzaju wyjazdy. Kiedy kobieta powinna czuć się zaniepokojona, że nad jej związkiem zawisły czarne chmury? Oto niektóre z symptomów, mogących świadczyć o niewierności ukochanego.



Reklama

Jestem zmęczony

Regularnie uprawialiście seks, kilka razy w tygodniu, tymczasem ukochany coraz częściej poszukuje wymówek, by nie doszło do waszych zbliżeń. Jest zmęczony, przepracowany, śpiący. To jeden z pierwszych objawów, że w waszym związku dzieje się coś niedobrego, choć oczywiście jeden objaw nie znaczy, że luby ma romans. Równie dobrze w jego życiu zawodowym może nie być łatwo, a problemy z pracą przekładają się na wasze intymne relacje.



Ja i mój telefon - znikamy

Gdzie ten czas, kiedy jedliście wspólne posiłki? Albo urządzaliście kąpiel w wannie, w której ledwie mieściliście się we dwoje? Temperatura uczuć nieco wygasła po kilkunastu wspólnych miesiącach, może po kilku wspólnych latach, a ty coraz częściej przyłapujesz go z telefonem w ręce. Dosłownie się z nim nie rozstaje. Ma go nawet, jak idzie do toalety. Owszem - ukochany może być uzależniony od mediów społecznościowych, ale może też nie chcieć być nakryty na korespondencji. Przecież, kiedy odpisujemy do znajomych, nie uciekamy z komórką przed innymi! Nie mamy nic do ukrycia.



Zdjęcie Kobiety zazwyczaj przez dłuższy czas czują, że w związku "coś jest nie tak" / 123RF/PICSEL

Znowu wrócę później z pracy

Praca potrafi pochłonąć, bywa wymagająca, ale bywa też fascynująca. Po 12 spędzonych w niej godzinach okazuje się, że 4 są dodatkowe. Tak się oczywiście zdarza, jednak późniejsze powroty niekoniecznie oznaczają nadmiar obowiązków. Kiedy ma się spotykać z kochanką nasza druga połowa, jeśli nie w drodze z pracy do domu, lub z domu do pracy? Ciągłe mataczenie i wymówki w stylu: "znowu był korek", "ratowałem staruszkę, która zasłabła na chodniku" oraz "ocaliłem życie kotkowi, co zawisł na drzewie" mogą świadczyć o tym, że ukochany mataczy, podobnie jak jego nagła komasacja służbowych wyjazdów.



Najpiękniejsze kwiaty, dla najpiękniejszej!

Twój luby wraca z naręczem krwistoczerwonych róż już trzeci raz w tym miesiącu. Jakże miły to gest, ale może dziwić, bo nie robił tak przez 7 lat waszego związku. Obsypuje cię nie tylko kwiatami, ale i prezentami - a to biżuteria, to ładna sukienka, bon na masaż u kosmetyczki. Wspaniale, że dba o ciebie, jednak trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego nie robił tak przez te wszystkie lata, kiedy byliście razem? Może ma coś do ukrycia i próbuje uciec w ten sposób przed poczuciem winy? Nagła zmiana zachowania partnera może świadczyć o zdradzie.



Zdjęcie Częste wyjazdy, alkohol, "bywanie" wśród ludzi - to lista potencjalnych zagrożeń / 123RF/PICSEL

To twoja wina!

W waszym związku zawsze iskrzyło, ale po krótkich burzach następowało słońce, a ze swoich utarczek potrafiliście się śmiać. Przyszedł jednak moment, kiedy konfliktów na metr kwadratowy zrobiło się nader wiele, a twój ukochany ma pretensje dosłownie o wszystko. To, co kiedyś mu się w tobie podobało, teraz zaczyna drażnić. Nie ma dnia, w którym nie doszłoby do utarczki. Gdy dochodzi do takiej eskalacji scysji, powodem może być zdrada.



Wymienione rzeczy mogą świadczyć o zdradzie partnera - mogą ale nie muszą. Nie warto popadać w paranoję i oskarżać kogoś z góry o zdradę, gdy jednak czujemy, że w naszym związku dzieje się coś nieobrego, nie odcinajmy się od intuicji. Porozmawiajmy z naszą drugą połową i powiedzmy szczerze, co nas niepokoi. Najtrwalszy związek to ten, którego podwaliną jest zaufanie.



Galeria zdjęć Miss Polski 2021 zachwyca! To cię zainteresuje

Miss Polski 2021. Oto zdjęcia wszystkich kandydatek. Która ma szansę na koronę?



Festiwal Piękna wraca do Polsatu

Finał konkursu Miss Supranational 2021 w telewizji POLSAT



Zobacz wideo: