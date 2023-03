Pod Warszawą złapano niebezpieczny gatunek żółwia. Eksperci biją na alarm

Inwazyjny gatunek żółwia znaleziony nieopodal Warszawy. Skąd się tam wziął?

Prezes Fundacji Epicrates, zajmującej się ochroną egzotycznych gatunków - Bartłomiej Gorzkowski twierdzi, że żółw jaszczurowaty mógł zostać porzucony przez właściciela lub też znaleźć się w Polsce w następstwie przemytu. W latach 90. Polak mieszkający w Stanach Zjednoczonych zajmował się bowiem przemycaniem nietypowych gatunków żółwi, by "wzbogacić" krajową przyrodę. Szacuje się, że do Polski przywędrowało wówczas od kilkuset do nawet tysiąca takich gadów czy też ich jaj.

Eksperci podali szczegóły dotyczące ogromnego żółwia. W Polsce żył przez wiele lat

Przedstawiciele fundacji w mediach społecznościowych opublikowali zdjęcia znalezionego żółwia jaszczurowatego oraz podali to, co udało im się ustalić. Eksperci dokładnie obejrzeli oraz zbadali zwierzę. Okazało się, że jest to egzemplarz, którego kolor oraz przyrost wskazują iż żył w naszym środowisku przez wiele lat. Nie został "świeżo" porzucony, a jego masa wynosi ponad 10 kg. Jak podano w poście, zwierzę przejdzie teraz diagnostykę weterynaryjną.

Żółw został zabezpieczony i wkrótce przejdzie stosowną diagnostykę. Zwierzak wydaje się być w dobrej kondycji. Co prawda na karapaksie widać spore uszkodzenie, ale już wygojone, więc nie jest to świeża sprawa.

Reklama

Co więcej na Facebooku wyjaśniono, że żółwia jaszczurowatego jest niezwykle trudno odnaleźć w naturalnym środowisku. Ten inwazyjny gatunek bardzo rzadko wychodzi z wody i wygrzewa się na słońcu - tak jak to robią inne żółwie.

Czytaj więcej: Inwazyjny gatunek żółwia znaleziony w Polsce. To skorpucha jaszczurowata

Żółw jaszczurowaty znaleziony w Polsce. To nie pierwszy tego typu przypadek

Jak się również okazało, żółwia jaszczurowatego w Polsce spotkano już wcześniej. Pierwszy taki przypadek miał miejsce przed laty w Trójmieście. Drugi raz zdarzyło się to w roku 2016, w stawie jednego z parków miasta Kutno. Swój udział w akcji miała wówczas również Fundacja Epicrates.

Żółw jaszczurowaty - czy może być niebezpieczny dla człowieka?

Żółw jaszczurowaty w Polsce należy do gatunków inwazyjnych i niebezpiecznych. W przypadku napotkania tego gada w otoczeniu należy zawiadomić służby lokalne, straż miejską, straż graniczną lub też poinformować o tym fundację Epicrates.