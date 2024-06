Podano najwyższe emerytury w Polsce. Rzecznik ZUS tłumaczy fenomen

3516,95 to przeciętna polska emerytura, ale nie brakuje w naszym kraju emerytów, którzy pobierają zdecydowanie wyższe świadczenia. Ile wynoszą rekordowe emerytury?

Z danych opublikowanych przez ZUS wynika, że po tegorocznej waloryzacji świadczeń znacząco wzrosła liczba osób pobierających emerytury powyżej 7 tys. zł brutto. W marcu 2023 roku wynosiła ona 258,8 tysięcy, a w marcu tego roku już 473 tysięcy! Oznacza to, że jest ona wyższa o 82,7 proc.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że osoby otrzymujące tak wysokie emerytury to seniorzy, którzy mogą się pochwalić bardzo dużym stażem pracy. Nie bez znaczenia były także ich zarobki.

Jak poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, najwyższa emerytura wypłacana jest na Śląsku. Mężczyzna co miesiąc otrzymuje ponad 48 tys. zł, a jego staż pracy wynosi 62 lata. Wśród kobiet najwyższe świadczenie - ponad 37 tys. zł pobiera mieszkanka woj. kujawsko-pomorskiego.

- Mężczyzna co miesiąc otrzymuje świadczenie w wysokości ponad 48 tys. zł. Jego staż pracy to 62 lata. Przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat. Nieco mniejsze świadczenie otrzymuje mężczyzna z Warszawy. Może on liczyć na emeryturę w wysokości około 40 tys. Karierę zawodową zakończył w wieku 85 lat. Może pochwalić się stażem pracy, który wynosi 59 lat - poinformował rzecznik ZUS.