Serwis Money.pl dotarł do wewnętrznych wyliczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat czerwcowej waloryzacji emerytur. I jak wynika z ustaleń: "Przykładowo, osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, ZUS dopisał 66,9 tys. zł (do 516,9 tys. zł). Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan jego konta zwiększył się o 126,4 tys. zł (do 976,4 tys. zł)" - czytamy na stronie Money.pl.