Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać prawo do emerytury?

Prawo do emerytury przysługuje wszystkim osobom, które osiągnęły wymagany wiek oraz odprowadzały składki ubezpieczeniowe. Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Ponadto chcąc ubiegać się o tzw. pełną emeryturę, należy spełnić warunek dotyczący stażu pracy. W przypadku kobiet pełna emerytura może zostać przyznana po udokumentowaniu co najmniej 20 lat stażu pracy. Mężczyźni muszą posiadać co najmniej 25 lat pracy. Co istotne - w tym czasie regularnie muszą być odprowadzane składki ubezpieczeniowe.

Minimalna emerytura w Polsce wynosi 1780,96 zł brutto, co oznacza, że seniorzy otrzymują "na rękę" około 1620,65 zł. Takie świadczenie otrzymują seniorzy po waloryzacji, która miała miejsce w marcu br.

Emerytury w Polsce podlegają corocznej waloryzacji, co ma zawsze miejsce 1 marca. Waloryzacja emerytur w 2024 roku wyniosła 12,12 proc., co oznacza, że emerytury wzrosły o 192,52 zł brutto. Dla porównania - waloryzacja emerytur w 2023 r. wyniosła 14,8 proc., co gwarantowało podwyżkę świadczeń o 250 zł brutto.

Najniższa i najwyższa emerytura w Polsce. Szokujące kwoty

Najwyższą emeryturą w Polsce może pochwalić się mieszkaniec Śląska. Mężczyzna na swoje świadczenie pracował bardzo długo, bo aż 62 lata, 5 miesięcy i 18 dni, a na emeryturę przeszedł w wieku 86 lat. Co ciekawe - przez cały ten czas nie wziął nigdy zwolnienia lekarskiego. Jego emerytura wynosi 48 673,53 zł.

Natomiast mieszkanka Biłgoraja pobiera najniższą emeryturę w naszym kraju. Kobieta przeszła na emeryturę w wieku 60 lat i przez całe życie przepracowała zaledwie jeden dzień. Seniorka co miesiąc otrzymuje z ZUS-u emeryturę w kwocie 2 groszy.

"Groszowe emerytury to nie jest błąd systemu. Mikroemerytury wynikają z opłacenia bardzo małej kwoty składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wystarczy przepracować na oskładkowanej umowie jeden dzień, aby po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymać świadczenie. Stąd też emerytury groszowe np. 3 gr. Dotyczy to osób z bardzo niewielkim stażem pracy" - mówi na łamach Faktu Paweł Żebrowski rzecznik ZUS.

Co ciekawe, koszt wydania decyzji o groszowej emeryturze znacznie przewyższa wysokość samego świadczenia, ponieważ wynosi on ok. 100 zł - podaje Fakt.

