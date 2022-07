- 27.07.2022 - dzisiaj mija miesiąc od operacji bariatrycznej, którą przeszłam. Jak jest? Czas minął szybciej, niż się spodziewałam, a każdy tydzień mijał pod innym znakiem/smakiem/wyzwaniem.Najpierw rozgniatane leki i sama woda, potem bulion, potem słoiczki dla dzieci i budynie, galaretki, teraz to głównie serek wiejski, szynka, lody białkowe. Ciało wraca do normy, ale brzuch, a raczej kikut (tak mam zapisane w wypisie szpitala to, co pozostało po żołądku) ostatnio trochę marudzi. Tak jakbym nie rozumiała sygnałów, które wysyła: jestem głodna, czy nie chce mi się jeść? Ciekawa to przygoda, upływająca przede wszystkim pod znakiem ulgi, powera ale i odwagi i wdzięczności do siebie, że to zrobiłam. Dziękuję!