Ten napój to skuteczny afrodyzjak. Odmładza, reguluje ciśnienie, wzmacnia mięśnie i oczyszcza organizm

Co to właściwie jest woda kokosowa?

Nie należy mylić jej z mlekiem kokosowym. Woda kokosowa to przezroczysty płyn znajdujący się we wnętrzu młodego, zielonego kokosa. Naturalnie sterylna, bogata w elektrolity, niskokaloryczna i bez dodatku cukru - w tej formie stanowi jedną z najczystszych substancji, jakie daje natura.

W odróżnieniu od mleka kokosowego, które powstaje z miąższu i jest tłuste, woda kokosowa to niskotłuszczowy napój o wysokiej zawartości mikroelementów - i to właśnie one odpowiadają za jej popularność w kontekście nawadniania organizmu.

Dlaczego mówi się, że nawadnia lepiej niż woda?

Czysta woda oczywiście spełnia swoją podstawową funkcję - gasi pragnienie i wspiera podstawowe procesy metaboliczne. Ale jeśli chodzi o nawadnianie w warunkach intensywnego wysiłku fizycznego, odwodnienia lub upału, nie zawsze działa wystarczająco szybko.

Właściwości wody kokosowej pexels.com pexels.com

Woda kokosowa zawiera:

• potas (ok. 250-600 mg na 100 ml - więcej niż w bananie),

• sód (naturalny elektrolit tracony podczas pocenia),

• magnez,

• wapń,

• naturalne cukry proste (glukozę i fruktozę), które ułatwiają wchłanianie płynów.

Dzięki temu działa jak naturalny izotonik - szybko uzupełnia elektrolity, wspiera równowagę wodno-elektrolitową i pomaga organizmowi utrzymać odpowiednie nawodnienie na dłużej. To szczególnie istotne po wysiłku, w czasie upałów, a także przy dolegliwościach takich jak biegunka czy wymioty, gdy tracimy duże ilości płynów.

Kiedy warto po nią sięgać?

• Po treningu: zamiast sztucznych napojów izotonicznych, woda kokosowa uzupełni utracone elektrolity bez barwników i chemii.

• W upalne dni: nawadnia szybciej niż czysta woda, a do tego nie obciąża żołądka.

• Przy zatruciach, odwodnieniu, grypie: może wspomóc regenerację organizmu i przyspieszyć powrót do równowagi.

• Po spożyciu alkoholu: łagodzi objawy odwodnienia i przywraca elektrolity (naturalny patent na kaca).

• W czasie podróży: szczególnie w krajach, gdzie nie zawsze warto pić wodę z kranu - woda kokosowa jest sterylna i bezpieczna.

Jaką wodę kokosową wybierać?

Najlepsza jest ta w najprostszej formie - bez dodatku cukru, aromatów i konserwantów. Na rynku dostępne są wody kokosowe świeże (chłodzone, z krótką datą ważności) i pasteryzowane (trwalsze, ale mniej intensywne smakowo).

Na etykiecie warto szukać:

• 100% wody kokosowej,

• niskiej zawartości sodu (chyba że potrzebujesz mocniejszego izotoniku),

• naturalnej mętności (to nie wada - przeciwnie, świadczy o niskim stopniu przetworzenia).

Jeśli mamy możliwość - najlepiej wybrać wodę kokosową w kartonie, bez plastiku, i z certyfikatem ekologicznego pochodzenia. Im mniej przetworzona, tym więcej zachowuje swoich właściwości.

Coś więcej niż naturalny izotonik Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

A co z kaloriami i cukrem?

Woda kokosowa zawiera naturalne cukry, ale w rozsądnej ilości - około 18-20 kcal na 100 ml. To znacznie mniej niż w typowych sokach owocowych czy gotowych izotonikach. Nie podnosi gwałtownie poziomu cukru we krwi, dlatego bywa tolerowana nawet przez osoby z insulinoopornością (oczywiście w umiarkowanych ilościach i po konsultacji z lekarzem).

Nie dla każdego?

Chociaż woda kokosowa jest naturalna i bezpieczna, warto pamiętać, że nie jest odpowiednia dla wszystkich:

• osoby z chorobami nerek powinny ograniczać potas - a tego w wodzie kokosowej jest sporo,

• dzieci poniżej 1. roku życia powinny spożywać ją wyłącznie po konsultacji z pediatrą,

• niektóre osoby mogą mieć alergię na kokos (rzadkie, ale możliwe).

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 140: Aria Martelle INTERIA.PL